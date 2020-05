Herne: Gelateria bietet Eissorte mit Cranger Geschmack

Herne. Das Eiscafé Crema Gelato in Crange bietet seit wenigen Tagen eine neue Eissorte. Diese ist ungewöhnlich - weil sie einen lokalen Geschmack hat.

Vanille, Schokolade, Erdbeere oder Nuss. Selbstverständlich gibt es in den italienischen Eiscafés nach wie vor die Klassiker, doch längst greifen die Gelatiere Trends auf, ob mit Schlumpf- oder Einhorneis oder mit der Verwendung von beliebten Schokoriegeln und Süßigkeiten. Die Eisdiele Crema Gelato hat seit etwa zwei Wochen zwei lokale Spezialitäten im Angebot.

Die Rede ist vom „Cranger Leckerchen“ und vom „Emschergeist“, zwei der bekannten Liköre der Alten Drogerie Meinken. Und ja, die Liköre geben den Sorten nicht nur ihre Namen, sie gehören auch zu den Zutaten und sorgen dafür, dass das Eis leicht „beschwipst“ ist.

Familienunternehmen verkauft seit über 30 Jahren Eismaschinen

Die Kooperation kam durch die räumliche Nähe zustande. Crema Gelato ist vor zwei Jahren in die ehemaligen Räume der Pizzeria Roma an der Hauptstraße 373 eingezogen. Eigentlich verkaufe und warte das Familienunternehmen seit über 30 Jahren Eismaschinen, erzählt Maria Ricci im Gespräch mit der Herner WAZ-Redaktion, „mit der Eisdiele können wir präsentieren, womit wir arbeiten“.

Nur ein wenig weiter die Hauptstraße Richtung Cranger Tor, an der Hausnummer 414, ist die Alte Drogerie Meinken. Und da Inhaber Peter Meinken das Crema Gelato besuchte, um Kaffee zu trinken, kam Ricci mit ihm ins Gespräch. Und da „wir immer auf der Suche nach neuen Geschmäckern sind“, so Ricci, sei die Idee entstanden, dass Eis und Likör eine Verbindung eingehen. Und so wird das Vanilleeis mit Karamell und Krokant mit dem „Cranger Leckerchen“ veredelt. Der Emschergeist, ein Likör mit Guave und Physalis verfeinert die zweite Sorte.

Veranstaltung „Lecker in Eickel“ ist in diesem Jahr fraglich

Gerade das Cranger Leckerchen machte ein steile Karriere. Als sich die Neuigkeit von der speziellen Sorte verbreitet hatte, sei der Andrang enorm gewesen, so Ricci.

Für Peter Meinken ist die Kooperation eine willkommene Gelegenheit, um die Produkte der Alten Drogerie und Kornbrennerei Eicker & Callen zu vermarkten. Meinken hatte 2014 die Brennerei von Thomas Callen übernommen. Auch Meinken ist von der Coronakrise betroffen. Die Gastronomie als Kunde ist ausgefallen, das Veranstaltungsgeschäft ebenso. Ob „Lecker in Eickel“ in diesem Jahr stattfinde, sei fraglich, so Meinken. Dabei hatte er nach der sehr guten Premiere im vergangenen Jahr für 2020 mit zusätzlichen Terminen geplant.

Zum Glück habe er verschiedene Bausteine für sein Geschäft. Neben den beiden eigenen Geschäften in Crange und Gelsenkirchen - Kunden aus Herne, Gelsenkirchen und Bochum können einen Lieferservice in Anspruch nehmen - sind die Liköre in verschiedenen Supermärkten vertreten.