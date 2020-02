Herne: Gesamtschüler tanzen zum Thema Menschlichkeit

Herne. Schüler der Erich-Fried-Gesamtschule bewegen das Publikum bei ihrem Tanzprojekt Are we human. Es geht um Menschlichkeit in all seinen Farben.

Was bedeutet es, Mensch zu sein? Was trennt, was verbindet uns? Diese Fragen haben 60 Schülerinnen und Schüler der Erich-Fried-Gesamtschule unter der künstlerischen Leitung von Jan Szczyporski (Pottporus), Sinan Karabulut und Alan Acheampong in beeindruckender Weise tänzerisch, schauspielerisch und lyrisch in Szene gesetzt. Tatkräftig unterstützt wurden sie von den Lehrerinnen Berit Korneffel, Isa Toppenhölter, Anna-Kathrin Ertugrul und zum letzten Mal von Birgit Kondziolka.

Es ist menschlich, verschieden zu sein - das war eine Botschaft der Schülerinnen und Schüler der Erich-Fried-Gesamtschule bei ihrem Auftritt. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Mit Engagement, Begeisterung und Ernsthaftigkeit inszenierten die professionellen Tänzer mit den Schülern – darunter viele Inklusions- und Flüchtlingskinder – das Thema Menschlichkeit in all seinen Farben: Freude und Leid, Mitgefühl und Kälte, Respekt und Verachtung und, großartig verkörpert von Manuel Alexandre, die tiefe Sehnsucht Mensch zu bleiben. Sämtliche Texte erarbeiteten die Schüler mit Alan Acheampong in kreativer Schreibarbeit.

Bilder und Videos verschmolzen mit Tanz und Musik

An die Bühnenwand projizierte Bilder und Videos verschmolzen eindrucksvoll mit Tanz und Musik. Die schauspielerische Darstellung erinnerte daran, dass „die Menschen in all ihrer Unterschiedlichkeit die Wahl haben, mit Angst auf das Trennende zu sehen oder die Vielfalt als Stärke zu verstehen und einander zu ergänzen“, so Vivien Hohefeld, die mit einem Gedicht von Erich Fried leise Töne anstimmte.

Doch nicht nur zur Lyrik bildeten die aktionsgeladenen tänzerischen Leistungen einen klaren Kontrast. Der Wunsch, glücklich zu leben, Freunde zu treffen, friedlich miteinander umzugehen, zog sich als roter Faden durch die Inszenierung. We are human und es ist menschlich, verschieden zu sein: In diesem Gedanken entließ das diesjährige Tanztheater ein begeistertes wie bewegtes Publikum.