Herne: Grüne fordern Verzicht auf Kita-Beiträge

Weil viele Eltern ihre Kinder auch im Januar zu Hause betreuen, fordern die Grünen in Herne den Verzicht auf den Einzug der Kita-Beiträge.

Herne. Angesichts des verlängerten Lockdowns fordern die Grünen in Herne den Verzicht auf die Erhebung von Kita-Beiträgen im Januar.

Die Grünen in Herne fordern den Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen und Verpflegungsentgelten für die Kinderbetreuung in Kitas, der Tagespflege und der offenen Ganztagsschule im Januar. Eltern sollen ihre Kinder bis mindestens Ende des Monats, so ein Appell der Stadt Herne, möglichst zu Hause betreuen.

"Angesichts der erneut eingeschränkten Kinderbetreuung und in Anerkennung der dadurch für die Eltern hervorgerufenen Widrigkeiten schlagen wir erneut vor, dass mindestens für den Monat Januar auf die komplette Erhebung der Beiträge verzichtet wird", schrieb Fabian May, Stadtverordneter der Grünen, in einem Antrag. Mit der Gebührenerlassung sollen Eltern und Familien angesichts von "Kurzarbeit, Mehrbelastungen im Haushalt und der Frage der Arbeitsplatzsicherheit" finanziell entlastet werden.

Bereits im Mai vergangenen Jahres verzichtete die Stadt auf den Einzug der Kita-Beiträge. Der Antrag der Grünen Fraktion, die Beiträge auch für die Monate Juni und Juli auszusetzen, wurde damals jedoch abgelehnt.

Selbstverständlich müsse die Situation weiter beobachtet werden, so Fabian May. "Wenn auch im Februar keine Betreuung in Kita, offenem Ganztag oder Tagespflege angeboten werden kann, sollte der Rat hierzu erneut entscheiden." Diese Entscheidung müsse unabhängig von Entwicklungen auf Landes- oder Bundesebene getroffen werden, um eine sichere Unterstützung der Herner Familien zu gewährleisten.

NRW-Minister wollen Kita-Beiträge im Januar erstatten

Familienminister Joachim Stamp (FDP) hat sich mit NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) bereits am Donnerstag (7. Januar) darauf verständigt, dass im Monat Januar die Elternbeiträge in den kommunalen Kitas landesweit ausgesetzt werden sollen. Der Beschluss des Landeskabinetts steht aber noch aus.

