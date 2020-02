Herne: „Gruseliger Fund“ - Polizei entdeckt Skelett-Modell

Herne. Die Polizei hat in der Nacht in Wanne-Eickel ein Skelett gefunden. Zum Glück war es nur ein Modell – offenbar war es gerade gestohlen worden.

Die Polizei hat in Herne einen „gruseligen Fund“ gemacht: Kurz nach Mitternacht entdeckten Beamten in Wanne-Eickel ein Skelett. Zum Glück entpuppte es sich nur als Modell. Offenbar war es kurz zuvor gestohlen worden – aus der benachbarten Schule.

Ob der Fund etwas mit Karneval zu tun hat, fragt Polizeisprecher Volker Schütte. Diese Frage könne zurzeit noch nicht abschließend beantwortet werden. Fakt sei bislang nur, dass Kollegen der Polizeiwache Wanne-Eickel an diesem Sonntag, wenige Minuten nach Mitternacht, auf einem Grundstück an der Stöckstraße in Wanne ein menschliches Skelett gefunden hätten - „zum Glück aber nur ein Modell, was viele von uns aus dem Biologieunterricht kennen“.

Skelett wurde über einen Zaun geworfen

Zuvor sei an der nahen Gesamtschule Wanne-Eickel ein Alarm ausgelöst worden. Als die Beamten anrückten, hätten sie einen Menschen gesehen, der einen Gegenstand über einen Zaun auf ein Grundstück warf, anschließend wegrannte – und bislang noch nicht ermittelt werden konnte. Bei diesem Gegenstand handelte es sich um besagtes Skelett, das vermutlich aus Schule stammt.

Die Beamten setzten das „menschliche Knochengerüst“ in ihren Streifenwagen, nahmen es mit zur Wache und schrieben eine Anzeige. Mit diesem „gruseligen Fund“ und dem Einbruch in die Schule beschäftigten sich nun die Ermittler aus dem Herner Kriminalkommissariat 35, die unter der Rufnummer 0234 / 909-8505 oder 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise bitten.