Herne: Handyladen zum Schein eröffnet – Mann verurteilt

Nach Trickbetrügereien mit einem nur zum Schein eröffneten Handy- und Reifenhandel ist ein Herner (38) am Bochumer Landgericht glimpflich davongekommen. Die 13. Strafkammer verhängte gegen ihn die maximale Bewährungshaftstrafe von zwei Jahren Haft plus 1200 Euro Geldauflage.

Der Herner hatte beim Prozessauftakt ein Geständnis abgelegt und damit den Weg für einen beschleunigten Prozess geebnet. Denn so konnte unter anderem auf eine Vielzahl von Zeugenvernehmungen verzichtet werden. Aber nicht nur das: Durch das Geständnis konnte der 38-Jährige den Bochumer Richtern auch erstmals Einsicht und Reue vermitteln. In einem Vorprozess gegen zwei Komplizen hatte der Herner als Zeuge eine andere Strafkammer am Bochumer Landgericht noch belogen.

Ladenlokal mit schicken Werbetafeln ausgestattet

Um Lieferanten zu blenden, hatte der Herner im Sommer 2016 ein extra angemietetes Ladenlokal in Bochum mit schicken Werbetafeln und stylischem Mobiliar ausgestattet. Als ein Großlieferant sich schon nach kurzer Zeit dazu bereit erklärt hatte, Ware auf Rechnung zu liefern, hatte der Angeklagte die Anzahl seiner Bestellungen sofort auf große Mengen hochgeschraubt. Handys, Tablet-PC, Monitore, Notebooks und zum Schluss auch noch eilig georderte Autoreifen parkte er in einer Lagerhalle, die mit dem Schild eines Reifenhandels ausstattet war. Die Waren wurden eilig weiterverkauft, der Herner tauchte ab. Weil bei den Mietverträgen auch Alias-Personalien verwendet worden waren, war die Suche nach den Betrügern anfangs äußerst schwierig. Das Urteil lautet auf gewerbsmäßigen Betrug.