Herne: Handyladen zum Schein eröffnet - Mann vor Gericht

Eine Serie von dreisten Betrügereien mithilfe eines praktisch nur zum Schein eröffneten Handyladens beschäftigt seit Mittwoch das Bochumer Landgericht. Auf der Anklagebank sitzt ein 38-jähriger Herner. Er soll bei zahlreichen Lieferanten einen Betrugsschaden von fast 160.000 Euro angerichtet haben. Zum Prozessauftakt legte der Angeklagte ein Teilgeständnis ab.

Wohlklingende Alias-Namen, aufgemotzte Werbeschilder, trügerisches Wohlverhalten: Die Anklage gegen den Herner skizziert ein Betrugsmodell der kriminellen Extraklasse. Im Sommer 2016 soll der 38-Jährige gemeinsam mit einem Komplizen „einzig zum Zweck des Betrugs“ einen Handyshop eröffnet haben und anschließend in Serie bei verschiedenen Lieferanten hochpreisige Elektronikartikel - vorzugsweise Handys, Tablets, Monitore, Drucker und Notebooks – geordert haben.

„Wohlverhaltensphase“ im ersten Monat

Um die Außendienstler der Großhändler zu beeindrucken und in Sicherheit zu wiegen, dass sie es mit einem seriösen Neu-Unternehmen zu tun haben, soll der Herner ein angemietetes Ladenlokal in Bochum mit Werbetafeln und passender Innenausstattung in einen täuschend echt aussehenden, modernen Handyshop verwandelt haben.

Außerdem soll der 38-Jährige im ersten Monat eine „Wohlverhaltensphase“ ausgerufen und die ersten Rechnungen tatsächlich per Vorkasse bezahlt haben. Als sich schon kurz darauf ein großer Lieferant bereit erklärte, ab sofort auch auf Rechnung mit einem Zahlungsziel von 30 Tagen zu liefern, soll der Herner sein Betrugssystem blitzartig aktiviert - und die Anzahl der Bestellungen sofort auf Anschlag hochgeschraubt haben.

Angeklagter hofft auf eine Bewährungschance

Binnen weniger Tage ließ sich der 38-Jährige laut Anklage Elektronikartikel und zuletzt auch noch mehrere Sätze Autoreifen im Gesamtwert von fast 160.000 Euro an eine eigens angemietete Lagerhalle mit dem Zusatzschild eines vermeintlichen Reifenhandels liefern. Die dazugehörigen Rechnungen soll der Herner einfach liegen gelassen, die Gegenstände stattdessen eilig weiterverkauft haben.

Zum Prozessauftakt vor der 13. Strafkammer nickte der Angeklagte über seinen Verteidiger Hans-Joachim Regul „etwa zwei Drittel“ der Anklagevorwürfe als richtig ab. Auch eine Falschaussage in einem vorherigen Prozess gegen einen Komplizen gab der 38-Jährige zu. Der Herner hofft bei einem Urteil auf eine Bewährungschance.