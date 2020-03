Herne: Heisterkamp gibt „Powermädchen“ Raum zur Entfaltung

„Say yes to yourself“: Unter diesem Motto stand die neue Auflage des „Mädchenpower-Tages“ der Herner Jugendförderung. Angelehnt an die aktuelle Kampagne der Frauenberatungsstellen NRW drehte sich am Freitag im Kinder- und Jugendzentrum Heisterkamp alles um das Thema Gleichberechtigung und Selbstbewusstsein.

„Unserem Empfinden nach werden vor allem in den sozialen Medien mittlerweile wieder eigentlich längst überwundene Rollenbilder befeuert und diesem Trend wollen wir mit Veranstaltungen wie heute entgegenwirken“, erklärt Mitarbeiterin Nadine Grichel die Beweggründe.

„Mädchenpower-Powermädchen“: Dijanna (10) bemalt einen Glücksstein im Jugendkulturzentrum Heisterkamp. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Bewegung und kreative Entfaltung

Dazu erwarten die Mädchen im Alter von sechs bis 14 Jahren verschiedene Angebote. Neben einem Bewegungsparcours, wo Kraft und Ausdauer gefragt sind, gibt es auch zahlreiche Möglichkeiten zur kreativen Entfaltung, wie Traumreisen oder das Gestalten von „Glückssteinen“. An diesem Tag stehen bei den rund 20 Mädchen vor allem selbstgemachte Badekugeln hoch im Kurs.

Ein besonderes Anliegen sei es den Organisatoren des Jugend- und Kulturzentrums vor allem, nicht in Rollenbildern zu denken, wie Grichel betont: „Wir wollen den Mädchen das Selbstbewusstsein vermitteln, das zu tun, was ihnen Spaß macht. Unabhängig davon, ob es ins Klischee passt oder nicht. Unsere Botschaft ist, dass jedes Kind gut ist, genau so wie es ist. Deswegen bemühen wir uns, dass Angebot immer möglichst vielseitig zu gestalten.“

In den letzten Jahren habe sich dieses Konzept, das drei bis viermal im Jahr angeboten wird, laut Grichel bewährt: „Die Mädchen sind dankbar, hier den Raum zu bekommen, sich auszuprobieren. Wir versuchen den Kindern dabei spielerisch Werte zu vermitteln, die sie auch ganz allgemein in ihrem Leben bestärken und helfen, ihr Selbstwertgefühl zu steigern.“