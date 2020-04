Die Arche in Wanne-Eickel braucht dringend Lebensmittel, um sie an Bedürftige zu verteilen.

Herne. Hilferuf der Arche in Herne: Sie braucht dringend Spenden, die sie an arme Familien weiterreichen kann. Gesucht würden Geld und Lebensmittel.

Die Arche in Herne schlägt Alarm: Die Einrichtung, die sich um sozial benachteiligte Familie kümmert, bittet dringend um Spenden. Lebensmittel-Spenden, mit denen Familien versorgt werden, seien nach Ostern komplett eingebrochen.

Seit Mitte März sei die Arche an der Emscherstraße in Wanne-Eickel wegen der Corona-Pandemie zwar geschlossen, aber die Belegschaft arbeite trotzdem weiter und sei weiter für die Kinder und Familien da, heißt es in einer Mitteilung. So gebe es Betreuung per Whatsapp oder Skype, eine Hausaufgabenbetreuung per Videochat oder Vorlesen über Youtube, außerdem bringe das Team Lebensmittel-Pakete vor die Haustüren der Familien. Kinder und Familien müssten zurzeit auf die kostenlose Essensversorgung in der Arche verzichten. „Uns erreichen bereits verzweifelte Hilferufe von Eltern, die nicht wissen, wie sie diese Zeit überbrücken sollen“, heißt es in der Mitteilung. Das Geld reiche Familien nicht, damit sie sich in den kommenden Wochen, in denen auch Kitas und viele Klassen geschlossen seien, komplett selbstständig mit Essen zu versorgen.

Umso mehr wolle die Arche nun für diese Familien da sein und ihnen bei Hausbesuchen dringend benötigte Lebensmittel sowie Hygieneartikel vorbeibringen. Dafür brauche die Einrichtung aber Lebensmittelpakete oder Geld. Lebensmittelspenden könnten montags bis freitags von 11 bis 13 Uhr bei der Arche Herne-Wanne in der Emscherstraße 96 abgegeben werden. Geld bitte per Überweisung mit dem Stichwort Nachbarschaftshilfe: IBAN DE66 1002 0500 0003 0301 22, Bank für Sozialwirtschaft, Empfänger Die Arche Herne. Spendenbescheinigung könnten ausgestellt werden, dazu bitte die Adresse in der Überweisung angeben.