Herne: Hupen statt Klatschen - Ruhrpott-Comedy im Autokino

Herne. Die 1. Ruhrpott Comedy Night hat im Herner Autokino am Gysenberg Premiere gefeiert. Es ging um Schlager, Türken in München, Corona und mehr.

Mit der Corona-Pandemie werden manch längst vergessene Ideen zu neuem Leben erweckt. So auch die des Autokinos. Am Samstag hat am Gysenberg eine ganz neue Variante Premiere gefeiert: die 1. Ruhrpott Comedy Night im Autokino.

Tränen lachen über die Scheibenwaschanlage

Das Bühnengeschehen wird am Gysenberg auf eine Leinwand übertragen, den Ton gibt es aus dem Autoradio. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Diszipliniert fahren die Fahrzeuge auf den Parkplatz vor der Eissporthalle. Einlass gibt es nur mit vorab gekaufter Karte. Die Autokennzeichen verraten: Es sind Besucher aus dem gesamten Ruhrgebiet gekommen. Die Premiere ist ausverkauft. Erwartungsvoll schaut das Publikum in Richtung der kleinen Bühne. Das Geschehen wird live per Kamera auf eine große Leinwand überragen. Den Ton gibt es über das Autoradio.

Helmut Sanftenschneider moderiert den Abend. Er findet sofort den richtigen Ton zum Publikum. An Stelle des sonst üblichen Applauses soll auf die Autotechnik zurückgegriffen werden. Lichthupe, Warnblinkanlage, Hupe. Und: „Wer Tränen lachen muss, betätigt einfach die Scheibenwaschanlage“.

München-Tagebuch eines Türken

Schnell geht es weiter. Serhat Dogan beginnt mit seinem „Tagebuch München“. Er liest aus den Aufzeichnungen eines Türken, der nach Deutschland - eher Bayern - kommt. Immer wieder unterbrochen von Huptönen und aufblitzenden Lichthupen. Da zelebriert einer den Kulturschock in voller Breite. Von dem ersten Fahrkartenkauf bis zur Suche nach dem Hofbräuhaus. Und der Erkenntnis, nach zwei Jahren Deutschkurs nichts zu verstehen: „Hier ist Bayern!“ Sein bewusst naiv-sachlicher Vortrag bringt den Unterschied der beiden Kulturen auf den Punkt.

Helmut Sanftenschneider lädt dann das Publikum zu einem kleinen Ratespiel ein. Titelmelodie bekannter oder nicht mehr bekannter Fernsehserien. Er leitet über zu Kai Magnus Sting, Comedian aus Duisburg. Der redet sich durch den ganz normalen Alltag. Von dem Coronavirus mit seinen Folgen, dem Arztbesuch von Männern in nicht mehr ganz so jungen Jahren über die Schwierigkeiten einfach mal einen Kaffee zu bestellen bis zur Erinnerung an die vergangene Zeit im Ruhrgebiet. Er kennt sein Publikum. Und auch ohne direkten Kontakt kommen seine Themen an. Seine Geschichten können viele Besucher gut nachvollziehen.

Fortsetzung am 2. Mai mit Fromme und Thekentratsch

Serhat Dogan war einer der Gäste bei der Ruhrpott Comedy Night in Herne. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Helmut Sanftenschneider gibt zum Abschluss noch einmal zurück an Serhat Dogan. Der erläutert mit deutschen Schlagern von Alexandra über Klaus Lage bis Herbert Grönemeyer die Grundideen der deutschen Leitkultur. Der Abend endet nach eineinhalb Stunden in einem volltönigen Hupkonzert.

Gastgeber Sanftenschneider verabschiedet das Publikum bei der Ausfahrt mit Winken. Der Abstand bleibt gewahrt. Eine insgesamt gelungene Premiere. Bereits am Samstag, 2. Mai, findet ab 19.30 Uhr die 2. Ruhrpott Comedy Night statt. Helmut Sanftenschneider begrüßt dann Martin Fromme und das Duo „Thekentratsch“. Karten gibt es über www.lmv-menzel.de