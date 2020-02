Herne: Imker sorgen sich um Fortbestand ihrer Bienenvölker

Umweltschützer beklagen ein Bienensterben, wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge sind die Populationen in Europa drastisch gesunken. Beim Herner Imkerverein scheint die Welt eine andere zu sein: Nach dessen Statistiken ist die Zahl der Bienenvölker gestiegen. Dennoch ist der Vorsitzende Dennis Ritter in Sorge.

Forscher sprechen davon, dass rund die Hälfte der Wildbienenarten vom Aussterben bedroht ist und sehen große Gefahren auf das gesamte Ökosystem zukommen. Der Klimawandel, der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und die schwindende Pflanzenvielfalt gefährdeten die Existenz von Bienenvölkern, sagen die Wissenschaftler.

Lokales Pflichten für Imker Zu einem Bienenvolk gehören etwa 60.000 Bienen. Ein Volk von Honigbienen produziert pro Jahr rund 25 Kilo Honig. Imker sind nach der Bienenseuchenverordnung verpflichtet, ihre Tätigkeit beim zuständigen Veterinäramt anzumelden. Das ist für Herne die Behörde in Recklinghausen. Die Anmeldung ist auch deshalb erforderlich, um bei meldepflichtigen Krankheiten schnell einen Aktionsplan erstellen zu können. Die Aufnahme in die Tierseuchenkasse geht mit der Anmeldung einher. Die Imker haben die Möglichkeit, im Falle von Erkrankungen der Bienen einen Schadenersatz zu bekommen.

Bislang könne man noch nicht von negativen Folgen des Klimawandels in heimischen Breiten für die Bienen sprechen, sagt der Vorsitzende des Imkervereins. Seit der letzten Erfassung, die der Verein Ende des Jahres 2018 vornahm, gab es 550 Völker, zwölf Jahre zuvor war die Zahl nur halb so groß und lag bei 239. Das Wachstum hänge natürlich in starkem Maße mit dem Anstieg der Mitgliederzahlen zusammen. 2007 waren es 51 und Ende 2018 insgesamt 99. Inzwischen gibt es genauso viele Imker in Herne wie Brieftaubenzüchter. Große Gefahren gehen für die Bienen von der Varroa-Milbe aus, ein natürlicher Feind, vor dem man die Bienen aber schützen könne, sagt Ritter, indem Ameisensäure zum Einsatz komme. Doch Vorsicht sei geboten: Die Mengen müssen auch stimmen, ansonsten füge man den Völkern Schaden zu. Darüber hinaus stellt, so Ritter, die Faulbrut eine existenzielle Bedrohung dar. Der bakterielle Erreger könne ganze Bestände vernichten. Zum Glück habe es aber in Herne solche Fälle noch nie gegeben.

Dennis Ritter sorgt sich um den Bestand der Bienenvölker in Herne. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Sorge bereitet Dennis Ritter indes, wie sich natürlichen Lebensbedingungen für die Bienen in Herne seit geraumer Zeit entwickeln. Eines der Beispiele hat er vor Augen, wenn er zu seinem Hinterhof an der Gelsenkircher Straße hinausschaut. Nach seinem Kenntnisstand umfasst die Fläche rund 15.000 Quadratmeter, auf denen einst Ahorn- und Obstbäume sowie Fichten standen. Auch Wiesen seien angelegt gewesen. Inzwischen sei die grüne Oase verschwunden.

Bienen bevorzugen wildwachsende Pflanzen

„Wenn immer mehr Grund und Boden versiegelt wird, haben die Bienen nicht mehr die Umgebung, die sie eigentlich zwingend brauchen“, betont der Vorsitzende. Wünschenswert wäre es, wenn in der Stadt mehr Kirschbäume, Akazien und Linden gepflanzt würden. Diese Baumarten seien für den Fortbestand der Bienen deutlich geeigneter als die vielen Laubbäume, so Ritter. Vorteile für die Bienen bringen, wie der Vereinsvorsitzende hervorhebt, Blühstreifen an Feld- oder Wiesenrändern mit sich. Solche Blühstreifen hatte die Stadt im vergangenen Jahr an mehreren Stellen im Stadtgebiet angelegt. Daher sollten durchaus noch weitere von ihnen angelegt werden. „Denn Bienen bevorzugen gerade solche wildwachsende Pflanzen.“

Als großen Pluspunkt sei für Herne zu werten, dass noch eine Vielzahl an Kleingartenanlagen bestehe, hebt Ritter hervor. „In den Anlagen wachsen und gedeihen Blumen, Bäume und Sträucher, die für den Fortbestand der Bienen von großer Bedeutung sind.“

Imker und Stadtmarketing Herne kooperieren

Gemeinsam haben Herner Stadtmarketing und der Imkerverein die Broschüre „Honig aus Herne“ auf den Markt gebracht. Mit dem Infoheft wolle man den Wert der Honigbienen für Hernes vielfältige Pflanzenwelt sichtbar machen, beschreibt Tina Dzierla, Projektleiterin beim Stadtmarketing, das Ziel der Zusammenarbeit. Die kostenlose Broschüre ist als Begleitung zu den Honiggläsern gedacht und ist in einer Startauflage von 1000 Stück erschienen. Auf 28 Seiten erfahren Honigliebhaber mehr über die lokale Spezialität und viel Wissenswertes über Bienen. „Wussten Sie, dass eine Biene für ein Glas (500 Gramm) Honig bis zu 3,5 mal um die Erde fliegen müsste?“, heißt es dort beispielsweise. Dazu gibt es Tipps für einen insektenfreundlichen Garten. Mit mehr als elf Bienenvölkern pro Quadratkilometer liegt Herne somit deutlich über dem Landesdurchschnitt.

„Honig aus Herne“ steht auch auf den Honiggläsern, die für 6,50 Euro pro Stück im Ticketshop des Stadtmarketings erhältlich sind. Die Etiketten zeigen jeweils den Ortsteil, in dem der Honig produziert wurde, und die Anschrift des Imkers. Folgende Imker beteiligen sich: Tobias Büch (Vorstand des Imkervereins), Robin Frisch, Familie Groenewald, Helmuth Kessen, Hans-Dieter Kischkel, Jörg Monse, Jakob Peters, Frank Reiber, Gerhard Salomon, Jens Strohmeyer (Vorstand) und Robert Wandelt. Der Honig kommt aus diesen Ortsteilen Börnig/Holthausen, Eickel (Gartenstadt), Holsterhausen, Horsthausen, Röhlinghausen, Unser Fritz/Crange und Wanne-Süd.