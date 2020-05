Herne: Johann König erzählt aus seinem Corona-Tagebuch

Herne. So schnell entstehen Traditionen: Im Autokino am Gysenberg fand schon die 4. Ruhrpott-Comedy-Nacht statt. Unter anderem mit Johann König.

So schnell entstehen Traditionen: Am Samstag fand schon die vierte Ruhrpott-Comedy-Nacht im Autokino im Gysenberg statt. Wer diesmal die Gelegenheit hatte, ein Ticket zu ergattern, konnte unter anderem über Johann Königs „Corona-Tagebuch“ lachen.

Zugeparkte Autos, die dicht an dicht nebeneinander und sogar hintereinanderstehen, sind eigentlich ein Szenario, das jeder lieber vermeidet. Doch im Autokino im Gysenberg war genau das das Wunschszenario. Vor vollem Parkplatz traten die Comedians Ingrid Kühne, Ben Redelings und Johann König, ein alter Freund von Moderator Helmut Sanftenschneider, live auf. Für eine bessere Sicht sorgte eine zusätzliche Leinwand, und der Ton wurde über eine Radiofrequenz übertragen. Ein bisschen wie im Heimkino.

Lichthupen und Blinker sind im Autokino der Applaus

„Auch wenn das schon die vierte Comedy Nacht ist und die Shows super ankommen, ist man anfangs trotzdem noch etwas angespannt”, erzählt Moderator Helmut Sanftenschneider, „jedoch wandelt sich diese Anspannung schnell in Energie um.” Und genau diese Energie spürte man zum Auftakt - bei einem Lied darüber, wie gerne der Comedian und Moderator in Herne lebt.

Noch keine weitere Comedynacht in Planung Comedian Johann König ist ein alter Freund von Moderator Helmut Sanftenschneider. Dieser trat zu seinen Anfangszeiten als Vorprogramm für Johann König auf. Johann König selbst hat bei der Fußball-WM 2018 im Veranstaltungszentrum Gysenberg eine WM-Partie kommentiert. Weitere Comedy-Nächte dieser Art und Filme im Autokino sind noch nicht in Planung. Mehr Informationen dazu gibt es auf „www.lmv-menzel.de/autokino”.

Als erster Gast unterhielt Ingrid Kühne die Besucher mit „pöttischem“ Dialekt und einer Menge Selbstironie. Die Zuschauer begrüßte sie mit einem „Ich komme mir hier ja vor, wie bei der Dekra” und sorgte damit für Lacher und Lichthupen. Auch vor kleinen Macken ihres Ehemannes, wie das große Interesse am Benzinpreis, oder ihres pubertierenden Sohns, der seine Shirts nicht waschen lassen will, machte sie keinen Halt. Die Resonanz der Zuschauer fand immer wieder durch Lichthupen oder Blinker sowie laut hörbare Lacher durch die Autofenster statt. Durch besagte Autofenster reichte ein Besucher Kühne zwischenzeitlich sogar ein Bier, welches sie nach ihrem Auftritt genoss.

Johann König erzählte aus seinem Corona-Tagebuch

Ben Redelings, passionierter Fan des Fußball-Zweitligisten VfL Bochum, unterhielt die Zuschauer mit seinen Fußball-Anekdoten, in denen er unter anderem von Wolf-Dieter Ahlenfelder erzählte, der als Schiedsrichter wegen seines Alkoholpegels mal nach knapp 30 Minuten eine Halbzeit abpfiff. Durch den plötzlichen Platzregen verloren die Zuschauer dann jedoch die Sicht und Ben Redelings ein bisschen den Faden. Mit den besten Sprüchen der Fußball-Legende Thorsten Legat beendete er sein Programm - und den Regen.

Ben Redelings und Ingrid Kühne auf der Bühne im Autokino am Gysenbergpark. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Der letzte Gast des Abends, Johann König, riss das Publikum mit seinen passiv-aggressiven Erzählungen über seine Situation Zuhause nochmals mit. Zum ersten Mal an diesem Abend sprach er das Thema Corona an - und vor allem, wie er es zusammen mit seiner Familie Zuhause aushält. Er bemerke nun die ganzen Eigenheiten seiner Kinder, sei es reden in Comic-Sprache oder der sehnliche Wunsch, Prinzessin zu werden. Sein Corona-Tagebuch, in dem er fein säuberlich den alltäglichen Wahnsinn von vor drei Wochen festhielt, sorgte für zahlreiches Aufblinken.

Ben Redelings „Fußballquiz“ holte nochmal alle Komiker zusammen mit Moderator auf die Bühne, um mit Mindestabstand zu erraten, welche absurden Sprüche Trainer Peter Neururer während seiner Karriere schon gebracht hat. Zum Schluss gab es ein Lichthupenkonzert zum Titel „O Fortuna“, dirigiert von Helmut Sanftenschneider. „Wir wissen nicht genau, ob es noch eine Ruhrpott-Comedy-Nacht in dieser Form geben wird”, sagte er, „aber es war uns wieder eine Freude, Sie für ein paar Stunden aus dem Corona-Alltag zu entreißen“.