Herne: Jugendliche bauen schweren Unfall mit geklautem Auto

Zwei Jugendliche sind mit einem gestohlenen Auto in mehrere parkende Fahrzeuge gekracht.

Herne Zwei Jugendliche (14 und 15 Jahre) haben in Herne offenbar ein Auto entwendet und sind damit verunglückt. Beide wurden schwer verletzt.

Ein schwerer Unfall hat sich in der Nacht zu Dienstag auf der Cranger Straße in Herne ereignet: Nach ersten Angaben der Bochumer Polizei sind gegen 3.45 Uhr zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren „mit einem offensichtlich entwendeten Auto“ in mehrere parkende Fahrzeuge gefahren.

Die Polizei geht davon aus, dass der junge Fahrer „vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit“ unterwegs war und die Kontrolle über das Auto verloren hat. Es krachte in mehrere parkende Fahrzeuge. Beide Jugendlichen wurden nach Auskunft des Polizeisprechers schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt. (soho)

