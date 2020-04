Herne: Kein ruhiger Ostersamstag für die Feuerwehr Herne

Herne. Die Feuerwehr Herne musste am Ostersamstag zu einigen Einsätzen ausrücken. Unter anderem gab es einen technischen Defekt.

Die Feuerwehr in Herne musste am Ostersamstag zu einigen Einsätzen ausrücken: In den Vormittagsstunden benötigte ein Discounter Hilfe, weil ein Vogel sich im Lager verflogen hatte. Wenig später rückte ein Löschzug zu einem Brandmeldealarm in einem Hochhaus aus. Dort wurde durch Flexarbeiten der Rauchmelder im Keller ausgelöst, teilte die Feuerwehr mit.

Gasgeruch in einem Wohnhaus

In den Mittagsstunden löste ein technischer Defekt die Brandmeldeanlage in einem Cranger Krankenhaus aus. In den frühen Abendstunden benötigte der Rettungsdienst Hilfe beim Transport eines Patienten, so die Feuerwehr.

Gegen Mitternacht rückte der Löschzug 1 aus, weil der Leitstelle Gasgeruch in einem Wohnhaus gemeldet wurde. Bei den Messungen konnte laut Feuerwehr kein Gas mehr nachgewiesen werden. Zuletzt rückte ein Löschfahrzeug im Morgengrauen aus, um eine Wohnungstür zu öffnen und dem Rettungsdienst die Hilfeleistung zu Ermöglichen.