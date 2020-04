Herne: Kinder basteln Frühlingsgrüße für Pflegeheim-Bewohner

Herne. Damit sich ihre Großeltern und die Bewohner des ASB Pflegezentrums nicht zu einsam fühlen, haben Kinder der Horstschule Frühlingsgrüße gebastelt.

Da aufgrund der Corona-Krise viele alte Menschen in den Pflegeheimen der Stadt Herne keine Besucher mehr empfangen dürfen, sei in der Elternschaft der Horstschule die Idee entstanden, mit Bildern und gebastelten Frühlingsgrüßen den Bewohnern des Altenheims ASB-Begegnungs- und Pflegezentrum Holsterhausen in der Nachbarschaft der Horstschule ein wenig Freude in die triste Zeit zu bringen, teilt Claudia Marjanovic, Schulleiterin der Horstschule, mit.

„Als unsere Schulpflegschaftsvorsitzende diese Idee an mich herantrug, waren das Kollegium und ich sehr begeistert. Wir bleiben zuhause für alle älteren Menschen, um ihre Leben zu schützen, aber sie sollen wissen, dass sie deswegen nicht vergessen sind“, erklärt Marjanovic.

Auch Guido Dippel, Leitung des ASB-Pflegezentrums, freut sich über das Engagement der Schülerinnen und Schüler und schreibt als Reaktion auf das Angebot der Schulpflegschaft: „Herzlichen Dank für Ihr Angebot und das ehrenamtliche Engagement! Gerade in dieser Zeit ist es für viele Bewohner sehr schwer, dass sie keinen Besuch erhalten können. Die Aktion ist eine schöne Abwechslung im Alltag unserer Bewohner.“

Am Montag wurden die Grüße überreicht

Die Kinder seien sofort dabei gewesen, berichtet Marjanovic. Es wurden Regenbogen als Zeichen der Hoffnung, Osterpräsente und Boten des Frühlings gemalt und gebastelt. Ein besonderer Gruß kam von Lotta, die auch ihre Großeltern zurzeit nicht sehen kann. In ihrem Brief an die Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims schreibt sie: „Vielleicht macht es euch eine Freude zu wissen, dass wir auch an euch denken! Alles wird gut!“

Am Montag war es dann soweit, ein großer Karton mit vielen freundlichen Grüßen für das Pflegerteam und die Heimbewohner wurde am Pflegeheim abgegeben, so dass nun die Zimmer der Bewohnerinnen und Bewohner neu geschmückt werden können.

Auch das Pflegerteam habe sich sehr über die Wertschätzung ihrer Arbeit gefreut. Und eine Einladung zu den Zeiten nach Corona sei auch schon ausgesprochen worden. „Vielleicht entsteht aus dieser Geste unserer Schülerinnen und Schüler, dank unserer sehr engagierten Schulpflegschaft noch ein generationenübergreifendes Kooperationsprojekt, das wäre doch fantastisch“, freut sich die Schulleiterin.