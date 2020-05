Herne: Klangkünstler Christof Schläger ist mit LKW unterwegs

Herne. Mit kurzen Schiffshorn-Konzerten in Herne will Christof Schläger die Corona-Tristesse unterbrechen. Wo er wann zu hören ist, darf er nicht sagen.

Dass die Organisation seines jüngsten Events ihn so fordern würde, hätte Christof Schläger nicht gedacht. Der Klangkünstler aus der Maschinenhalle Teutoburgia hat mit seinen Schiffshörnern schon viele ungewöhnliche Konzerte in aller Welt gegeben. Jetzt hatte er die Idee, in Herne ein Klangerlebnis aus einem LKW heraus zu liefern.

Versammlungsverbot vor dem Laster

Doch das musste mit den Behörden genaustens abgestimmt werden, schließlich sollte in Coronazeiten keine verbotene Versammlung provoziert werden. Und so kommt es, dass die näheren Umstände seiner Zehn-Minuten-Konzerte am Dienstag, 5. Mai, nicht bekannt gegeben werden dürfen. Wer irgendwo einen Tieflader mit 96 Schiffshörnern und einem Künstler am Mischpult entdeckt und vor allem hört, wohnt also ungeplant der Aktion "World in Transit" bei.

"Simply open the windows", fordert Schläger auf seiner Internetseite: Fenster auf und lauschen, oder einfach auf der Straße stehenbleiben, um mitzubekommen, wie neu komponierte Arrangements leere Straßen und verwaiste Plätze füllen. "Vielen fällt die Decke auf den Kopf", weiß Christof Schläger. Ihnen möchte er etwas anbieten, "was das Gefühl von Eingeschlossensein lockert", einen Impuls geben und "ihren Geist öffnen".

Große Auftritte wegen Coronakrise abgesagt

Seine Frau Marjon Smit begleitet ihn auf dem Truck. Mehrere Stationen in Herne und außerhalb wollen sie anfahren und dort jeweils eine kurze Komposition spielen, Eigenes, aber auch Werke von Philip Glass oder Arvo Pärt, bevor die Tour an der Maschinenhalle endet. "Sonst bin ich froh, wenn sich die Menschen versammeln", scherzt Christof Schläger, "jetzt muss ich fliehen, wenn sie kommen."

Zum Lachen ist die Situation des Künstlers ansonsten derzeit nicht. "Corona hat mich mein gesamtes Jahreseinkommen gekostet", bringt Schläger seine Lage auf den Punkt. Im April hätte er an der Elbphilharmonie das Internationale Hamburger Musikfest eröffnet und das Arvo-Pärt-Festival in Amsterdam, auch die Extraschicht ist abgesagt. Die alljährliche "Licht an!"-Veranstaltung im Kunstwald Teutoburgia wird im August vermutlich ebenfalls ins Wasser fallen.

Europatour mit dem LKW geplant

Noch hofft Schläger, seine geplante Europatour mit dem LKW durch die Niederlande, Belgien, Luxemburg und Deutschland realisieren zu können. Das Goethe-Institut hat er schon als Sponsor gewonnen. Die Miniaturausgabe, die kleine Tour durch Herne und Umgebung, wird vom Kulturamt und dem Förderverein Teutoburgia wie von der Spedition Zang und Wilking Drucklufttechnik unterstützt.