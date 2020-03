Herne: Kleidertauschparty feiert Premiere im Pub à la Pub

Alte Kleidung muss nicht immer gleich weggeschmissen, sondern kann auch getauscht werden. Kleidertausch-Partys erfreuen sich daher einer wachsenden Beliebtheit. Nun auch in Herne – im Pub à la Pub an der Unser-Fritz-Straße 95.

Die ganz große „Party“ bleibt am Samstagnachmittag in Unser Fritz zwar aus, doch stehen gleich zur Premiere etwa 15 Leute mit gefüllten Taschen in dem Kinder- und Jugendtreff Pub à la Pub, die in einer Durchreiche von freundlichen Mitarbeitern entgegengenommen werden. Eine von ihnen heißt Lara Köhler und befindet sich in ihrem Element: „Ich liebe Klamotten und finde das ganz toll“, sagt sie und faltet einen Pullover, um ihn zu den anderen auszulegen. Jeder habe Kleidung zu Hause, die er nicht mehr brauche – da biete sich das Tauschen an.

Plattform für alternative Menschen

Dabei muss nicht zwangsläufig eins zu eins getauscht werden: Wer etwas findet, das ihm gefällt, darf es auch mal gerne mitnehmen, ohne ein neues altes Teil dazugelegt zu haben. Jedoch muss eine gewisse Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Die Studentin Kristin Jozefiak (26) ist beim Stöbern fündig geworden und neue Besitzerin eines Hemdes, von dem sie jedoch nicht wüsste, ob es für Frauen oder Männer sei, aber es habe ihr eben gefallen: „Seit Jahren gehe ich schon auf Kleidertausch-Partys nach Bochum, Essen oder Dortmund. Daher ist es schön, wenn es auch mal in Herne stattfindet“, sagt die junge Frau, die über die vergangene Woche hinweg alte Kleidung für die Party zusammengesucht habe.

Die Idee, den Pub à la Pub als Umschlagplatz für alte Klamotten zu etablieren, geht auf eine Stammbesucherin zurück, die gerne Zora genannt werden möchte und rein optisch ihrer rothaarigen Namensgeberin mit wilden Haaren in nichts nachsteht. Eine Plattform für alternative Leute anbieten, das sei schließlich auch eine der Ansprüche des neuen Konzepts, sagt Tobias Leckebusch vom Kinder- und Jugendzentrum. Geld verdiene niemand damit, alles sei rein ehrenamtlich, wobei man sich natürlich über eine Spende freue.

Auch in Zukunft soll im Pub á la Pub ein- bis zweimal im Jahr eine Kleidertausch-Party stattfinden. Genaue Termine gibt es noch keine. Kleidung, die am Ende der Party keiner mitnehme, werde gespendet, sagt Lara Köhler.