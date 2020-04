Herne: Küchenpapier und Feuchttücher gehören nicht ins Klo

Klopapier-Engpässe lassen in Corona-Zeiten den einen oder anderen auf Küchenpapier und Feuchttücher zurückgreifen. Die Emschergenossenschaft appelliert an die Bevölkerung, diese nicht durch das Klo zu entsorgen. Das könne unangenehme Folgen haben.

Nur Toilettenpapier zersetzt sich

"Anders als Klopapier zersetzen sich Küchenpapier und Feuchttücher nach dem Spülvorgang nicht", so Ilias Abawi von der Emschergenossenschaft. "Sie gelangen also vollständig über die Abwasserkanäle zu den Pumpwerken." In den Motoren könnten Küchenpapier und Feuchttücher zu sogenannten Verzopfungen führen, die im schlimmsten Fall auch einen Ausfall der Pumpwerke zur Folge haben könnten. Diese Verzopfungen müssten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Emschergenossenschaft per Hand aus den Pumpen entfernen. Küchenpapier und Feuchttücher sollten deshalb im Hausmüll entsorgt werden. Dadurch würden die Abwasserkanäle und die Pumpwerke erheblich entlastet.

Doch auch wenn die Stoffe den Weg zur Kläranlage geschafft hätten, müssten sie spätestens hier mit Rechen aus dem Abwasser geholt und anschließend verbrannt werden. Abawi: "Die Kosten sind nicht unerheblich und werden von uns allen getragen – über den Abwasserpreis." Auch ökologisch seien Feuchttücher, Taschentücher und Co. eine Belastung für unser Wasser. Bei ihrer Herstellung würden sogenannte Nassfestmittel auf Polyamid-Epichlorhydrinharz-Basis verwendet, die nur schwer biologisch abbaubar seien.

Stadtentwässerung warnt vor Kosten

Die Stadtentwässerung Herne (SEH) schließt sich der Warnung der Emschergenossenschaft an. "Die Folgen können unangenehm sein", heißt es da: "von Rückstau und Geruchsbelästigungen über Unbenutzbarkeit der Toiletten, Duschen und Waschbecken bis hin zu Wasserschäden." Doch dies seien nicht die einzigen unangenehmen Folgen: „So eine Rohrreinigung kann richtig ins Geld gehen. Vor allem am Wochenende – wenn dann überhaupt ein Handwerker zu bekommen ist“, warnt Sascha Köhler, Technischer Betriebsleiter der SEH.

Im übrigen haben laut Emschergenossenschaft auch Medikamente nichts in der Toilette zu suchen. Hustensaft, Tabletten etc., die über die Toiletten oder den Ausguss entsorgt würden, könnten in Kläranlage nicht vollständig aus dem Wasser eliminiert werden, so Sprecher Abawi. So gelangten Arzneimittelwirkstoffe in Bäche, Flüsse und Seen und könnten z.B. die Hormonsysteme der dort lebenden Tiere negativ beeinflussen. "Barsche werden zum Beispiel träge und stellen ihren Jagdtrieb ein oder männliche Fische verweiblichen durch Substanzen der Anti-Baby-Pille und pflanzen sich nicht mehr fort."

15 Pumpwerke in Herne

>>> Die Emschergenossenschaft betreibt in Herne 15 Pumpwerke, sieben Sonderbauwerke wie Hochwasser- oder Regenrückhaltebecken und rund 23,7 Kilometer Kanäle (davon ca. 7,9 Kilometer Emscher).

>>> Außerdem unterhält der Verband in Herne rund 29,9 Kilometer Wasserläufe, wovon rund 5,6 Kilometer zur Emscher zählen.