Herne: Leerstand und Müllprobleme rufen Politik auf den Plan

Entsteht in Holthausen eine neue Schrottimmobilie? Die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Sodingen beklagt den Zustand des leerstehenden Hauses an der Castroper Straße 365 in Holthausen und warnt vor negativen Auswirkungen auf das Umfeld. Die Stadt will aktiv werden und Druck auf den Eigentümer ausüben.

Das Gebäude ist der Stadt bisher nicht als Schrottimmobilie, sondern nur aus bauordnungsrechtlichen Zusammenhängen – „eine nicht genehmigte Wohnnutzung“ – bekannt. „Seit Anfang 2019 steht das Haus leer“, so Stadtmitarbeiter Norbert Gresch in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung Sodingen. Beschwerden von Bürgern hätten bisher aber nicht vorgelegen.

Verwaltung will auf Eigentümer zugehen

Nach dem Hinweis des CDU-Bezirksfraktionsvorsitzenden Hermann Weidenbach will die Verwaltung nun auf den Eigentümer zugehen: Entsorgung Herne werde ihn zunächst auffordern, den Gehweg zu reinigen, so Gresch. Einen von der CDU angeregten Erwerb des Gebäudes weist die Verwaltung dagegen zurück.

„Weder liegen eigene städtische Mittel für den Ankauf der Immobilie vor, noch können Förderprogramme hierfür genutzt werden“, hieß es. Darüber hinaus sei derhier gibt es mehr artikel aus herne und wanne-eickelStadt derzeit nicht bekannt, „ob der Eigentümer überhaupt verkaufsbereit wäre oder eine Instandsetzung und erneute Nutzung anstrebt“.

Schnell gelöst werden kann dagegen wohl ein weiteres von der CDU im Bezirk Sodingen angesprochenes Problem. Auf der Mont-Cenis-Straße würden Passanten im Bereich zwischen Jürgen-von-Manger-Straße und Kirchstraße regelmäßig „achtlos“ ihren Müll auf den Gehweg schmeißen, so die Union unter Berufung auf Sodinger Geschäftsleute. Entsorgung Herne werde die Situation prüfen und dort bei Bedarf einen Müllbehälter aufstellen, erklärte die Stadt.

Bergmannsampel wird in Sodingen installiert

Eine weitere erfreuliche Botschaft gab es zum Ende der zweieinhalbstündigen Sitzung. Die Verwaltung kündigte an, dass am Mittwoch, 1. April, im Bezirk Sodingen eine sogenannte Bergmannsampel installiert werde. Zwischen 9 und 11 Uhr soll die Fußgängerampel Mont-Cenis-Straße/Kirchstraße entsprechend umgerüstet werden.

Die Verwaltung hatte die Einrichtung von Bergmannsampeln in jedem Stadtbezirk zunächst aus „rechtlichen Gründen“ abgelehnt, gab dann aber auf erheblichen Druck aus der Politik den Widerstand auf. Zur Erinnerung an die Herner Bergbauhistorie wurde bzw. wird in jedem der vier Stadtbezirke eine Fußgängerampel mit dem Kumpel-Piktogrammen ausgestattet.