Herne: Mann (22) entblößt sich vor zwei Jugendlichen

Herne. Ein 22-Jähriger hat sich in Herne zwei Jugendlichen in schamverletzender Weise gezeigt. Er wurde von der Polizei vorläufig festgenommen.

Ein 22-jähriger Mann hat sich am Dienstagabend, 9. Juni, in Herne in schamverletzender Weise gezeigt und dabei sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Laut Polizei beobachtete ein couragierter Zeuge diesen Vorfall und schritt ein.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei befand sich der 22-jährige Herner gegen 19.30 Uhr am Berliner Platz. Vor einem Kino zog der Mann seine Hose herunter und berührte sich unsittlich vor einer Zwölfjährigen sowie einer 16-Jährigen. Ein Passant wurde auf diese Situation aufmerksam und hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht

Der polizeibekannte Herner, der augenscheinlich unter Betäubungsmittel stand, wurde vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit.

Die Ermittlungen im Bochumer Kriminalkommissariat (KK 12) dauern an.

