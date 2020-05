Herne: Mann (34) soll Ex-Partnerin sexuell misshandelt haben

Schwere Vorwürfe gegen einen Mann aus Herne: 15 Monate nach einem mutmaßlichen Sex-Übergriff auf seine Ex-Partnerin und acht Monate nach einer mutmaßlichen Glas-Attacke auf offener Straße muss sich der 34-Jährige aus Wanne-Eickel seit Freitag vor dem Bochumer Landgericht verantworten.

Die Staatsanwaltschaft hat den Wanne-Eickeler wegen Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Am 11. März 2019 soll der 34-Jährige an der Bielefelder Straße am Rande eines heftigen Trennungsstreits mit seiner Ex-Partnerin durchgedreht sein. Laut Anklage soll der Mann sich zunächst mit einem Küchenmesser selbst eine Stichverletzung zugefügt haben, dann auf seine Freundin losgegangen sein, ihr ins Gesicht geschlagen, ihr die Kleidung vom Körper gerissen und sie schließlich sexuell misshandelt haben.

Herne: Opfer erlitt Verletzung unter dem Auge

Der weitere Anklagevorwurf geht zurück auf den 20. September 2019: Gegen Mitternacht soll der 34-Jährige an einer Spielhalle an der Dorstener Straße einen Nachtschwärmer angesprochen und bedrängt haben, ihm eine Zigarette zu geben. Nach einem anfänglichen Gerangel auf offener Straße soll der Wanne-Eickeler schließlich seinen Kontrahenten mit einem „in der Hand befindlichen Glas“ ins Gesicht geschlagen haben. Der Nachtschwärmer erlitt dadurch laut Anklage eine Schnittverletzung unterhalb des Auges. Der Angeklagte hat bislang zu den Vorwürfen geschwiegen. Urteil: frühestens am 19. Juni.