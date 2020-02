Herne. Ein Mann (85) ist knapp eine Woche nach einem Verkehrsunfall in Wanne-Eickel gestorben. Zwei Operationen konnten ihn nicht retten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herne: Mann (85) stirbt nach Verkehrsunfall in Wanne

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag, 31. Januar, hatte sich auf der Berliner Straße in Wanne ein Fußgänger (85) augenscheinlich nur leichtere Verletzungen zugezogen, teilte die Polizei am Freitag, 7. Februar, mit. Nun ist der Herner gestorben: Er erlag am Donnerstag in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Nach bisherigem Ermittlungsstand trat der Mann in Höhe der Heidstraße unvermittelt und ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn, so die Polizei weiter.

Auf der Straße wurde der Mann von einem anfahrenden Linienbus erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Rettungssanitäter brachten den 85-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Seniors, und er verstarb nach zwei Operationen.