Herne: Masken, Seife und Papiertücher für Schüler und Lehrer

Die Stadt Herne hat die am Donnerstag öffnenden Schulen mit Seife und Papiertüchern ausgestattet.

Herne. 15 Herner Schulen nehmen am Donnerstag wieder den (Teil-)Betrieb auf. Warum sie aus Sicht der Stadt gut gerüstet für den Start sind.

Die weiterführenden Schulen in Herne seien gut vorbereitet auf den Start am Donnerstag, erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Die Verwaltungen stehe in engem Austausch mit den Schulleitungen, vor allem in Fragen zur Hygiene und Sicherheit. Interdisziplinäre Teams der Stad hätten alle weiterführenden Schulen besucht und dort die nötigen Vorkehrungen getroffen.

Schüler und Lehrer erhalten Mund-Nasen-Schutz

Laut Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der Landesregierung sei der wichtigste Schutz vor Infektionen regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Wasser und Seife. „Das ist auf jeden Fall in den Schulen gewährleistet“, so die Stadt. Die Klassenräume würden mit zusätzlichen Papiertüchern und Seife ausgestattet, um allen Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern genügend Möglichkeit zum Händewaschen zu geben.

Zusätzlich stelle die Stadt Herne zum Schulstart jeder Lehrkraft und jedem Schüler einmalig einen Mund-Nasen-Schutz zur Verfügung. Darüber hinaus verteile die Stadt Herne Desinfektionsmittel an die Schulen und unterstützt so den Start des Lehrbetriebs mit einer Ausstattung, „die deutlich über den Landesvorgaben liegt“.

Nach Angaben der Verwaltung werden ab Donnerstag in 15 städtischen Schulen Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen lernen. Für den Abiturjahrgang ist die Teilnahme am Unterricht freiwillig.

Stadtbibliotheken öffnen in Herne-Mitte und Wanne

Und auch das teilt die Stadt mit: Die Stadtbibliotheken Herne-Mitte und das Stadtarchiv würden ab Montag, 27. April 2020, wieder öffnen - wenn auch unter besonderen Schutzvorkehrungen. Auch die Stadtbibliothek Wanne werde in der kommenden Woche wieder den Betrieb aufnehmen.

Ausgeliehene Medien könnten bis Mitte Mai zurückgegeben werden, heißt es. Wer einen Schnupperausweis habe, kann ihn bis zum 15. Mai gegen Bezahlung gegen einen regulären Ausweis tauschen. Die Stadtbibliothek werde diese Regelungen flexibel handhaben. „Die Stadtbibliothek bittet dringend darum, beim Besuch einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen“, so die Verwaltung.