Herne: Musikerin bewältigt Studium unter Corona-Bedingungen

„Die Folkwang Universität der Künste in Essen hat jetzt ein Kreativsemester eingeführt,“ berichtet Carlotta Ribbe. Die junge Musikerin, deren Konzerte viele Jazzfreunde in Herne kennen, studiert Vibraphon und wollte eigentlich im März noch bei einer Bachelor-Abschlussprüfung mitspielen. Dazu kam es dann nicht mehr wegen des Corona-Shutdowns. „Das war schade, wir hatten das wochenlang vorbereitet.“

Ansonsten hat Carlotta Ribbe das Studium unter Corona-Bedingungen in den ersten viereinhalb Wochen gut bewältigt. „Vorlesungen und Kurse finden online statt, auch Instrumentaleinzelunterricht. Ich bekomme über die Woche eine Aufgabe, ich mache Videos, und die schicke ich einen Tag vor dem Unterricht ab,“ erzählt sie. „Mein Lehrer guckt sich das an, und wir besprechen seine Anmerkungen per Skype- oder Zoom-Konferenz. Er spielt schon mal vor, als Verbesserungsvorschlag, und so kriege ich mein Feedback.“

Musiker und Dozenten haben neue Lösung gefunden

Allerdings hat die Technik auch ihre Tücken. „Gerade im Jazz ist es sehr wichtig, dass man aufeinander reagiert. Und wir haben noch kein Programm gefunden, das nicht zeitverzögert ist, wenn man spricht oder musiziert. Aber beim Jazz müssen auf eins dann auch alle da sein, gleichzeitig. Dieser Aspekt fehlt super doll.“

Für den Combo-Unterricht mit mehreren Musikern und einem Dozenten hat die Hochschule eine andere Lösung gefunden. „Einer macht eine Aufnahme von dem, was ihm gerade in den Kopf kommt. Dann schickt er das weiter und der nächste spielt was drüber und schickt weiter, ein Kettenbrief mit einer ursprünglichen Aufnahme, zu der immer noch etwas dazukommt.“

Musiker müssen viele neue Regeln beachten

Die junge Studentin konzentriert sich zur Zeit auf ihr Soloprogramm. „Da gibt es super viele Sachen, die will ich unbedingt üben, und jetzt komme ich dazu.“ Das passiert in den letzten Wochen hauptsächlich zu Hause.

Aber es gibt auch wieder positive Entwicklungen. „Ich habe eine Anfrage für ein Open-Air-Konzert, die erste seit langem“, freut sich Carlotta Ribbe. „Wir mussten lachen, weil man so viel beachten muss, was sonst nie Thema wäre – zum Beispiel vielleicht Plexiglas zwischen den Künstlern oder keine Pause, damit die Leute nicht die Toiletten stürmen können.“

