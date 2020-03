Herne: Musikkurs lässt Kurt Tucholsky wieder aufleben

Wer war Kurt Tucholsky und was hat er bewirkt? Mit diesen Fragen haben sich Schüler der Erich-Fried-Gesamtschule im Laufe des letzten Schuljahres beschäftigt. Dabei hat der Vokalpraktische Kurs ein Stück vorbereitet, das er nun in Herne aufführen wird.

„Zur Vorbereitung setzten sich die Schüler der 11. Jahrgangsstufe unter der Leitung von Kathrin Block ein Jahr lang intensiv mit den Werken von Tucholsky auseinander“, erklärt Elisabeth Schlüter, Mitarbeiterin der VHS Herne.

Parallelen zu heute lassen sich erkennen

Nach über 100 Jahren lohne es sich immer noch, Kurt Tucholsky am Leben zu erhalten, vor allem in Zusammenarbeit mit Jugendlichen. Aufgrund der Aktualität ließen sich immer noch Parallelen zu heute ziehen, aus denen man lernen könne. Er überzeuge heute noch als Demokrat, Freigeist, mit seiner Kritikfähigkeit sowie mit seinem Sprachgebrauch, erzählt Elisabeth Schlüter.

Elisabeth Schlüter, Mitarbeiterin der VHS, stellte das Programm des diesjährigen Kurt-Tucholsky-Abends vor. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Der politische Schriftsteller veröffentlichte unter verschiedenen Pseudonymen und hatte viele Gesichter. „Kurt Tucholsky war eine vielfältige Persönlichkeit und bestimmt ist für jeden etwas dabei“, sagt Robert Färber, Mitglied der Tucholsky-Gesellschaft, die 1988 gegründet wurde. Ziel der Gesellschaft sei es, Kurt Tucholsky wieder stärker in die Öffentlichkeit zu rücken. „Er war sehr demokratisch und hat sein Handeln mit Begeisterung vorangetrieben“, sagt auch Heinz Drenseck, ebenfalls Mitglied der Gesellschaft.

Alle zwei Jahre wird ein Preis verliehen

Die Kurt-Tucholsky-Gesellschaft verleiht jedes zweite Jahr den Kurt-Tucholsky-Preis an Journalisten und Publizisten, „die der ,kleinen Form’ wie Essay, Satire, Song, Groteske, Traktat oder Pamphlet verpflichtet sind und sich in ihren Texten konkret auf zeitgeschichtlich-politische Vorgänge beziehen“, so die Kurt-Tucholsky-Gesellschaft.

Am Freitag, 27. März, um 19 Uhr, lassen die Schüler in Kooperation mit der Kurt-Tucholsky-Gesellschaft, den Humorist Tucholsky, im Saal der VHS Herne (Willi-Pohlmann-Platz 1) aufleben. Ian King, ehemaliger Professor aus Sheffield und Vorsitzender der Gesellschaft, wird in den Abend einführen. Der Eintritt ist frei und Spenden sind willkommen.