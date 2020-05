Herne: Nach Unfall mit Pedelecfahrer sucht Polizei Zeugen

Herne. Nach einem Unfall in Eickel in der vergangenen Woche sucht die Polizei einen Mercedesfahrer. Ein Pedelecfahrer musste ihm ausweichen und stürzte.

Bei einem Verkehrsunfall in Wanne-Eickel ist am Mittwoch der vergangenen Woche (6. Mai) ein Radfahrer leicht verletzt worden. Der Fahrer oder die Fahrerin eines silbernen Mercedes SLK entfernte sich von der Unfallstelle - ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Nach Mitteilung der Polizei fuhr der 56-jährige Herner gegen 8.50 Uhr mit seinem Pedelec auf der Hauptstraße in Wanne-Eickel in Richtung Johanneskirche. In Höhe der Hausnummer 9 hörte er einen Wagen hinter sich stark beschleunigen, gerade als in Gegenrichtung die Straßenbahnlinie 308 Fahrgäste aufnahm.

Radfahrer geriet in das Schienenbett

Das Auto überholte den Zweiradfahrer wohl mit so geringem Seitenabstand, dass der 56-Jährige nach rechts ausweichen musste, um einen drohenden Unfall zu vermeiden. Dabei geriet der Mann in das Schienenbett, stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt; auch sein Smartphone wurde beim Sturz beschädigt.

Der Straßenbahnfahrer bestätigte die Angaben zum flüchtigen Auto. Der Radfahrer verzichtete auf die Behandlung durch einen Rettungswagen. Das Bochumer Verkehrskommissariat (VK 1) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234/909-5206 um Hinweise von Zeugen.