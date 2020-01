Herne: Neue Austellung ist eine „Hommage an Hans Tilkowski“

Hans Tilkowski 1959 im Stadion am Schloß Strünkede. Im Hintergrund ist die Bandenwerbung von „Dorn-Schrauben“ zuerkennen -Tilkowski absolvierte dort seine Ausbildung.

Herne. „Hommage an Hans Tilkowski“ – so heißt eine Ausstellung, die nach dem Tod des Ex-WM-Torwarts spontan zusammengestellt wurde. Das ist zu sehen.

In Herne-Mitte ist ab sofort die Ausstellung „Hommage an Hans Tilkowski“ im Stadtarchiv Herne am Willi-Pohlmann-Platz 1 zu sehen.

Der WM-Torhüter und Träger der Ehrenplakette der Stadt Herne, der nach seiner Fußball-Karriere jahrzehntelang durch sein sportliches und soziales Engagement in der Öffentlichkeit präsent war, starb am Sonntag, 5. Januar 2020. „Hans Tilkowski hat nicht nur Fußballgeschichte geschrieben, sondern er steht auch für ein besonderes Stück Stadtgeschichte“, sagt Alina Gränitz vom Stadtarchiv Herne. Um das Wirken Tilkowskis zu würdigen und seine sportlichen Erfolge in Erinnerung zu bringen, haben Emschertal-Museum und Stadtarchiv spontan eine kleine Ausstellung organisiert, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Exponate aus Stadtarchiv, ergänzt mit Leihgaben aus Privatsammlung

Sie organisierten die Schau: Ralf Piorr (Emschertal-Museum) und Alina Gränitz (Stadtarchiv). Foto: Gerd Biedermann

Die „Hommage an Hans Tilkowski“ lasse vor allem die sportliche Karriere des „Mannes in Schwarz“ Revue passieren: vom rasanten Aufstieg mit Westfalia Herne Ende der 1950er Jahre bis hin zum WM-Finale 1966 in England und dem berühmten Wembley-Tor. „Sportlich steht Hans Tilkowski für eine Zeit, als Fußball und Maloche noch Brüder waren“, sagt der Herner Historiker Ralf Piorr, der die Exponate aus dem Stadtarchiv, ergänzt mit Leihgaben aus der Privatsammlung von Wolfgang Bruch, zusammengestellt habe.

Wer sich mit den Eigentümlichkeiten der Fußball-Kultur im Revier beschäftigen will, komme an dem Blick zurück nicht vorbei, so die Stadt weiter. Die Karriere Hans Tilkowskis, einer der herausragenden Rasen-Protagonisten der Zeit, lade dazu ein.

Das Stadtarchiv ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag bis Mittwoch von 10 bis 12 und 13.30 bis 15.30 Uhr, Donnerstag von 10 bis 12 und 13.30 bis 18 Uhr, Freitag von 10 bis 12 Uhr.