Herne: Neue Regeln und höhere Strafen im Straßenverkehr

Nun gelten strengere Regeln im Straßenverkehr: Die neue, angepasste Straßenverkehrsordnung soll vor allem Fußgänger und Fahrradfahrer schützen. Viele Verkehrsvergehen werden jetzt mit höheren Strafen sanktioniert.

Die „neue“ Straßenverkehrsordnung, die viele Punkte umfasst, habe es in sich, sagt Ulrich Syberg (65), Chef des ADFC, des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club in Deutschland, und SPD-Ratsherr in Herne. Mit ihr breche eine „Zeitenwende“ an: Radfahrer erhielten endlich mehr Raum im Straßenverkehr und würden besser geschützt. Autofahrer, die sich nicht an die neuen Regelungen halten, müssten viel tiefer in die Tasche greifen: „Das tut richtig weh.“

Ulrich Syberg (ADFC) fordert: Stadt muss neue Regelungen kontrollieren

Beim Überholen von Radfahrern müssen Autofahrer nun 1,50 Meter Abstand halten – die „Poolnudel“ zeigt es an. Im Bild: Ulrich Syberg (ADFC). Foto: OH

So kostet beispielsweise Parken auf Geh- und Radwegen oder in zweiter Reihe nun 55 statt 20 Euro. Mit Behinderung, Gefährdung oder gar Sachbeschädigung wird es mit bis zu 110 Euro noch teurer, ein Punkt in Flensburg droht. Das würden auch die Paketdienste zu spüren bekommen, die etwa regelmäßig auf Radwegen stünden.

Noch, meint Syberg: Das Bild in der Stadt werde sich ändern, wenn etwa die Paketdienste nicht mehr „falsch“ parkten. Er fordert von der Stadt, dass sie die Regelungen auch kontrolliert und ahndet – dafür will sich der Eickeler Verkehrsexperte im Rat einsetzen. Aber auch Fahrradfahrer würden diszipliniert: So gebe es nun Bußgelder für jene, die auf der falschen Seite oder auf dem Gehweg radeln.

Fahrlehrer: Es wird zu viel zugeparkt

Einer, der tagtäglich in Herne unterwegs ist, ist Gabor Tandari (46) von der Herner Fahrschule Fun Drive. Auch er begrüßt das überarbeitete Regelwerk. „Es wird in Herne zu viel zugeparkt“, berichtet er. Die erhöhten Bußgelder hätten abschreckende Wirkung, meint er: Zehn bis 20 Prozent weniger zugeparkte Flächen – das ist seine Prognose. In vielen Ländern müssten Falschparker schon längst mehr zahlen als in Deutschland.

Gut findet Tandari unter anderem auch, dass Lkw über 3,5 Tonnen nun innerorts beim Rechtsabbiegen in Schrittgeschwindigkeit fahren müssen, wenn mit Rad- oder Fußverkehr gerechnet werden muss. „Es gibt keinen Anlass, da schnell zu fahren“, sagt er, verantwortungsvolle Lkw-Fahrer täten das längst. Aber nicht alle. Der Fahrlehrer hofft, dass nun weitere Fahrer disziplinierter abbiegen.

Stadt sieht sich für Änderungen „gut vorbereitet“

Lokales Das sind wichtige Änderungen Die Novelle der Straßenverkehrsordnung umfasst Dutzende Punkte. Hier einige Beispiele: Das Halten auf Fahrrad-Schutzstreifen – aufgemalten Radwegen auf der Straße – ist von jetzt an verboten. Bisher war Halten bis zu drei Minuten erlaubt. Strafe: ab 55 Euro, in schweren Fällen bis 100 Euro und ein Punkt in Flensburg. Beim Überholen von Fahrrädern, Fußgängern und Elektro-Tretrollern gilt innerorts zudem ein Mindestabstand von 1,50 Metern, außerorts von zwei Metern. Bisher war nur ein „ausreichender“ Abstand vorgeschrieben. Schilder können künftig außerdem ein Überholverbot anzeigen, das nur Autos und anderen mehrspurigen Fahrzeugen das Überholen verbietet. Innerorts reichen von jetzt an 21 Kilometer pro Stunde mehr als erlaubt aus, um neben 80 Euro Strafe und einem Punkt auch einen Monat Fahrverbot zu kassieren. Der Grünpfeil an Ampeln gilt nun auch für Radfahrer auf einem Radweg oder Radfahrstreifen. Möglich wird auch ein gesonderter Grünpfeil, der nur für Radfahrer gilt. Zusätzlich zu Fahrradstraßen werden außerdem ganze Fahrradzonen ermöglicht, in denen eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern gilt und der Radverkehr weder gefährdet noch behindert werden darf.

Die Stadt ist nach eigenen Angaben auf die Änderungen gut vorbereitet. Die Tatbestände seien am Montag ins Bußgeldsystem eingepflegt und die Kollegen der Verkehrsüberwachung sowie des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) über die Neuerungen informiert worden, sagt Stadtsprecher Christoph Hüsken. „Mit Inkrafttreten des Gesetzes wird der Bezirksdienst wie gewohnt aufmerksam weiterlaufen“, sagt er. Corona führe übrigens nicht dazu, dass keine oder nur eine eingeschränkte Überwachung des ruhenden Verkehrs stattfinde: „Die Verkehrsüberwachung als Teil des Kommunalen Ordnungsdienstes kommt dieser Aufgabe im gleichen Umfang wie zu Vor-Corona-Zeiten nach.“

Polizeisprecher Volker Schütte appelliert an die Bürger, sich die überarbeitete Straßenverkehrsordnung in Ruhe anzuschauen. Es habe sich viel geändert. Er verweist darauf, dass es Sinn mache, Verkehrsteilnehmer besser zu schützen. 2019 seien in Herne 118 Rad- und Pedelecfahrer im Straßenverkehr verunglückt, 2014 seien es noch 76 gewesen. Und: 2014 habe es sechs Unfälle in Herne wegen überhöhter Geschwindigkeit gegeben, 2019 seien es bereits zwölf gewesen.