Herne: Neustart für „Ich bin Liebe“ beim Kultur-Open-Air

Herne. Einmal hat das Theater Kohlenpott „Ich bin Liebe“ gespielt, dann kam Corona. Am Samstag nun ein Neustart. Was beim Kultur-Open-Air noch läuft.

Einmal aufgeführt und schon runter vom Spielplan. Als das Theater Kohlenpott am 13. März „Ich bin Liebe“ vorstellte, nahm die Corona-Pandemie gerade Fahrt auf, so dass alle weiteren Termine abgesagt wurden. Am Samstag, 6. Juni, 19.30 Uhr, erlebt das „Stück Musik“ hinter den Flottmann-Hallen nun eine zweite Premiere - Open Air und der Zeit angepasst, in der Liebe und Nähe noch einmal eine andere Bedeutung bekommen.

Erfahrungen mit Corona sind eingeflossen

Jubril Sulaimon und Svea Kischmeier bei der Indoor-Premiere von „Ich bin Liebe“ in den Flottmann-Hallen. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Eine Popband, die Lieder über die Liebe singt, und fünf Menschen, die ganz unterschiedlich darüber denken. Das funktioniert auch draußen, sogar wenn es noch hell ist, glauben die Theaterleiter Frank Hörner und Gabriele Kloke, wenn auch anders als vorher. „Die Schauspieler können sich nicht einfach in den Arm nehmen“, erklärt Frank Hörner, wieso Plexiglasscheiben die Protagonisten auf der Bühne von einander trennen.

Mit fünf jungen Schauspielern und Schauspielerinnen hat Hörner das Stück (Musik: Sebastian Maier) entwickelt. Klar, dass ihr neues Leben mit Corona einfließt, denn, so Hörner: „In der Liebe hat sich viel geändert“. Gemeinsam sei fast allen „ein höherer Alltagsstressfaktor“, wie Frank Hörner es nennt. „Da ist die Kultur ein schönes Ventil.“

Theatersaal ist nicht geeignet

„Lasst uns spielen“, ist deshalb sein Appell. Wie das in den nächsten Monaten unter den veränderten Bedingungen gehen soll, wissen Hörner und Kloke auch noch nicht. Den Saal kann das Theater erst mal vergessen: „Da dürften wir zwölf Leute reinlassen.“ Stücke wie „Ich bin Liebe“ oder „Ich bin Jerry“ eigneten sich aber auch für die großen Hallen bei Flottmann. Ob die Schulen als wichtige Zielgruppe demnächst wieder anklopfen, kann auch noch keiner sagen.

Solange versucht das Theater das Beste aus der Situation zu machen und hofft auf Fördergelder für entgangene Einnahmen. Ein Freiluftauftritt könne auch Festivalatmosphäre transportieren, macht sich Regisseur Hörner Mut. „Man muss auch die Chancen sehen.“ (Karten für 10 Euro bei Stadtmarketing und proticket.de)

Grunge und Post-Hardcore am Donnerstag

Los geht das dritte Kultur-Open-Air bei Flottmann bereits am Donnerstagabend, 4. Juni: Musiker und Moderator Dennis Kazakis präsentiert zwei Alternative Rock-Bands der lokalen Szene, Grapehead und This Heals Nothing.

Grunge aus dem Ruhrgebiet: Grapehead kommen zum Flottmann-KulturOpenAir. Foto: Martin Freikamp

Grapehead kommen aus der lebendigen Grunge-Szene des Ruhrgebiets. Die „melancholische, fast zärtliche Live-Performance“ von Sänger und Gitarrist Julian Stubbe werde von der vor Energie strotzenden Rhythmusgruppe - Matthias Kafeia (Bass) und Dale Lohse (Drums) - ins Publikum getragen, verspricht die Ankündigung. Welche „emotionale Wucht aufrichtiger Post-Hardcore zeigen kann“, will als Support This Heals Nothing beweisen. Akustisch on Stage: Paul Boos (Gesang) und Max Gulbinovicz (Gitarre). Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass 18.30 Uhr.

Poetry Slammer gestalten den Freitag

Fünf der bekanntesten und erfolgreichsten Köpfe der deutschsprachigen Slam-Szene treten am Freitag, 5. Juni, 19.30 Uhr, als „Unendlich viele Affen“ auf. Jan Philipp Zymny, Tabea Farnbacher, Jason Bartsch, Sebastian 23 und DJ Jean-Jaques Plastique stellen den Abend zusammen - „wie in einer großen Wundertüte, die ohne Wunder und ohne Tüte auskommt, wird sich eine Show entfalten, die es so noch nie gegeben hat“, geben sich die Veranstalter von WortLautRuhr geheimnisvoll. Einlass ist um 18.30 Uhr.

Tickets nur im Vorverkauf Die Karten kosten 10 Euro, Tickets für den Sonntag (Herbert und Maletten) gibt es für 5 Euro. Alle Karten sind bei Stadtmarketing Herne und online erhältlich über www.proticket.de. Es gibt keine Abendkasse. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Während der Veranstaltung gibt es keine Pausen. Alle Infos auf http://www.flottmann-hallen.de/

Der Sonntagnachmittag gehört ab 16 Uhr den jungen Talenten. Eröffnet wird das Programm mit einem „Art Remix“ von „Herbert“-Teilnehmenden, darunter Robin Pospiech (Keyboard), Emmy und Sally Otoo (Gesang) und Sven Pörsch (Singer Songwriter). Danach übernimmt das Jazz-Quartett Maletten. Carlotta Ribbe (Vibraphon) und ihre drei Mitmusiker Malte Winter (Bass), Michael Knippschild (Drums) und Oliver Reith (Piano) sind sich im Studium an der Folkwang Universität der Künste begegnet. Sie präsentieren eine vielfältige Mischung aus bekannten Jazz Standards und moderneren Jazzstücken.