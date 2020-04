„Herne packt das!“: Laser-Botschaft auf Steag-Kraftwerk

Herne. Allabendlich wird nun die Botschaft „Herne packt das!“ mit einem Laserstrahl auf den Turm des Steag-Kraftwerks projiziert. Das steckt dahinter.

Wer am Abend mit dem Auto über die A 42 oder die A 43 am Steag-Kraftwerk in Herne vorbeifährt, kann sie nicht übersehen: eine Laserprojektion mit der Botschaft „Herne packt das!“, die auf dem rund 300 Meter hohen Schornstein in Baukau prangt.

Die Idee zu dieser Aktion stammt von den Brüdern Markus und Thomas Lakomý, die in Herne das Unternehmen MMT-Veranstaltungstechnik betreiben: „Das Steag-Kraftwerk ist ein weithin sichtbares Wahrzeichen in Herne. Da wir beruflich tagtäglich mit Licht- und Video-Installationen zu tun haben, kam uns spontan die Idee, den Schornstein für eine besondere Aktion angesichts der Corona-Pandemie zu nutzen“, zitiert die Steag die Unternehmer.

Von 21 bis 0 Uhr über dem Himmel von Baukau

Der Slogan „Herne packt das!“ wird seit Karfreitag an jedem Abend von 21 bis 0 Uhr mit einem Laserstrahl auf den Turm projiziert – mit einem Showlaser vom 1,6 Kilometer entfernten Firmensitz, teilt das Unternehmen mit.

„Gerade in solchen Zeiten sind die kleinen, positiven Botschaften ganz besonders wichtig, und deshalb sind wir bei dieser Aktion gerne mit dabei“, sagt Steag-Chef Joachim Rumstadt. Steag-Kraftwerksleiter Olaf Borck sagt, dass das Kraftwerk „ein Teil der Herner Identität“ sei. Auch Oberbürgermeister Frank Dudda freut sich nach Angaben des Kraftwerkbetreibers über die Aktion: „Das ist ein Zeichen der Zuversicht, dass wir alle gemeinsam in der Lage sind, diese Krise zu meistern. Die Menschen in Herne lassen sich nicht unterkriegen und stehen gerade in diesen Tagen für einander ein. All das steckt mit in dem Motto: ‚Herne packt das!‘“

Die Installation am Schornstein soll so lange zu sehen sein, bis die Corona-bedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens beendet sind, also mindestens bis Ende April.

