Herne: Plädoyer für Hanf-Freigabe bei Linken-Veranstaltung

Unter dem Motto „Recht auf Rausch: gebt das Hanf frei!“ ist am Wochenende in der Geschäftsstelle der Linken in Herne über Hanf diskutiert worden.

Ein Referent der Veranstaltung der Linken in Herne war Paul Babusch vom Bochumer Ortsverein des Deutschen Hanfverbandes. Er bemängelte, dass Konsumenten von Hanf kriminalisiert würden und der Schwarzmarkt in Deutschland groß sei. Eine Legalisierung, so Babusch, würde eine bessere Kontrolle des Stoffes ermöglichen – auch hinsichtlich der Abgabe an Jugendliche. Ein weiteres Argument für eine Freigabe: Konsumenten wendeten sich aus Angst vor Strafe bei Problemen nicht an die Polizei.

Forderung nach neuen Grenzen für den Konsum

Niema Movassat (l.) und Paul Babusch sprachen in Herne zum Thema „Recht auf Rausch: gebt das Hanf frei“ in der Geschäftsstelle der Partei Die Linke an der Hauptstraße in Wanne. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Auch Erkrankte könnten theoretisch Cannabis nutzen, erklärte der Gast. Das Problem sei aber, dass die Kostenübernahme durch Krankenkassen sehr lange dauern könne; zudem seien in Apotheken die Produkte nicht unbedingt vorrätig. Niema Movassat (Wuppertal), drogenpolitischer Sprecher der Linken-Bundestagsfraktion, sagte unter anderem, dass man natürlich keine berauschten Autofahrer wolle – wohl aber neue Grenzen für den Konsum.

In der anschließenden Diskussion ging es um Themen wie Strafverfolgung und Medikamenten-Einnahme. Der Linke-Politiker Movasset wurde dabei auch gefragt, welche Milieus sich gegen das Mittel stellten. Etwa Psychiatriemediziner, entgegnete er. Sie sähen immer nur jene Menschen, bei denen der Drogenkonsum negative Folgen habe. Außerdem konservative oder rechte Gruppen, die wiederum den Alkohol hofierten.

Die Veranstaltung habe er durchgeführt, so Patrick Gawliczek, Kreissprecher der Linken, weil mit vier Millionen Konsumenten sehr viele Menschen von dem Thema betroffen seien. Da sei es doch schade, dass die Menschen strafrechtlich verfolgt würden. Wie man die Drogen benutze, bleibe letztlich jedem selbst überlassen. Bei problematischem Konsum seien Hilfen natürlich erwünscht, betonte er.