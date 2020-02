Herne: Polizei fahndet mit Foto nach einem Ladendieb

Die Polizei sucht in Herne nach einen Ladendieb.

Herne. Im November hat ein unbekannter Täter Druckerpatronen bei Kaufland in Wanne-Eickel entwendet. Polizei sucht nun mit einem Foto nach dem Täter.

Bereits am 8. November 2019 ist es bei Kaufland an der Hauptstraße 211 in Wanne-Eickel zu einem Diebstahl gekommen. Laut Polizei entwendete ein noch unbekannter Krimineller dort Druckerpatronen im Gesamtwert von mehreren hundert Euro.

Am 16. November 2019 suchte der Täter die Örtlichkeit erneut auf und stahl weitere Druckerpatronen. Mit richterlichem Beschluss liegt jetzt ein Foto des Tatverdächtigen vor. Die Polizei fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann oder kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) entgegen.

