Herne: Polizeitaucher finden Toten im Rhein-Herne-Kanal

Polizeitaucher haben in Herne einen Toten aus dem Rhein-Herne-Kanal geborgen (Themenbild).

Herne. Polizeitaucher haben in Herne aus dem Kanal einen Toten geborgen. Dabei handelt es sich offenbar um einen Vermissten.

Die Polizei in Herne hat im Rhein-Herne-Kanal einen Toten gefunden. Offenbar handelt es sich bei dem Mann um einen 65-jährigen Herner, der seit dem 31. Dezember vermisst wird, teilt die Polizei mit.

Der Vermisste wollte Silvester mit dem Fahrrad Brötchen holen und kehrte nicht nach Hause zurück, hieß es zum Jahreswechsel. Das Fahrrad des Mannes wurde an einer Bäckerei an der Straße Friedrich der Große am Kanal aufgefunden.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Bei einer Suchmaßnahme entdeckten Polizeitaucher nun am Montag, 18. Januar, den Toten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit und nach bisherigem Ermittlungsstand handelt es sich um den vermissten 65-Jährigen. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen nicht vor, so ein Polizeisprecher.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.