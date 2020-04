Blaulicht Herne: Radfahrer bei Unfall in Kreisverkehr schwer verletzt

Herne. Bei einem Zusammenstoß im Kreisverkehr an der Holsterhauser Straße / Königstraße ist ein 46-jähriger Mann aus Herne schwer verletzt worden.

Ein 46-jähriger Radfahrer aus Herne ist am Donnerstag bei einem Unfall in Holsterhausen schwer verletzt worden.

Laut Polizeibericht kam es am Nachmittag gegen 16.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Danach fuhr ein 54-jähriger Herner von der Königstraße aus in den Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Holsterhauser Straße verlassen.

Autofahrer übersah Radfahrer

Im Kreisverkehr übersah er den Radfahrer. Dieser hatte den Kreisverkehr von der Dorneburger Straße aus befahren und wollte seinen Weg ebenfalls in Richtung Holsterhauser Straße fortsetzen.

Bei der Kollision stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

