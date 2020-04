Herne: Radfahrer stürzt bei Unfall über Motorhaube

Herne. Bei einem Verkehrsunfall in Herne ist ein 54-Jähriger verletzt worden. Er stürzte bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw über die Motorhaube.

Bei einem Verkehrsunfall in Herne ist am Sonntagmittag, 12. April, ein Radfahrer (54, aus Herne) verletzt worden. Gegen 12.16 Uhr war eine 56-jährige Autofahrerin, ebenfalls aus Herne, nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei auf der Castroper Straße in Richtung Castrop-Rauxel unterwegs und wollte nach links in die Bladenhorster Straße einbiegen.

Radfahrer stürzt über Motorhaube

Laut Polizei befuhr zeitgleich der Radfahrer die Castroper Straße in entgegengesetzter Richtung. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer über die Motorhaube des Autos stürzte. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bladenhorster Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Castroper Straße gesperrt, teilt die Polizei mit. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.