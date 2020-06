Herne: Rauchmelder schlägt bei Kellerbrand in Wanne Alarm

Herne Weil in einem Keller an der Königsgruber Straße Papier brannte, schlug der Feuermelder an. Laut Feuerwehr wurde dadurch Schlimmeres verhindert.

Durch brennendes Papier ist in einem Kellerraum an der Königsgruber Straße in Wanne am Dienstagabend ein Rauchmelder ausgelöst worden. Die Leitstelle der Feuerwehr erfuhr davon um 22.32 Uhr durch einen Notruf über 112.

Daraufhin wurde umgehend der Löschzug 2 der Feuerwache Wanne–Eickel alarmiert sowie ein Löschfahrzeug und Einsatzleitwagen der Feuerwache Herne. Vor Ort stellte die Feuerwehr aufgrund des brennenden Papiers eine starke Verrauchung im Keller und im Treppenraum fest.

Bewohner hatten Feuer gelöscht

Mehrere Bewohner hatten das Gebäude bei Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen, wegen der Verrauchung des Treppenraums wurden zwei Bewohner noch in ihren Wohnungen belassen und durch die Feuerwehr betreut. Das Feuer war schon vor Eintreffen der Feuerwehr von einem Bewohner eigenständig gelöscht worden. Die Feuerwehr beschränkte sich darauf, die verbrannten Papierreste ins Freie zu bringen, die Bewohner zu beruhigen und mit einem Hochleistungslüfter das Gebäude zu entrauchen.

Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, "dass Rauchmelder Lebensretter sind" und diese in NRW gesetzlich vorgeschrieben sind. "Ohne den Rauchmelder wäre kein Anwohner auf das Feuer aufmerksam geworden, der Treppenraum wäre stärker verraucht gewesen und wäre für die Bewohner nicht mehr als Rettungsweg benutzbar gewesen", so ein Sprecher.