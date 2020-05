Herne: Rekord – Sonne schien im April 294 Stunden lang

Herne. Der April brach wieder einen Rekord: In den vergangenen 30 Jahren schien die Sonne in Herne nie so oft wie diesmal. Die Daten im Einzelnen.

Fast den ganzen April über hat sich der Frühling in Herne mit viel Sonne, tagsüber frühsommerlich warmen Höchsttemperaturen, aber auch frostigen Nächten gezeigt. Erst ganz am Ende des Monats entwickelte sich das Wettergeschehen etwas launischer.

Die Höchsttemperaturen lagen tagsüber im Durchschnitt um mehr als vier Grad über dem langjährigen Vergleichswert. Demzufolge war es in den vergangenen 30 Jahren nur im April 2007 tagsüber minimal wärmer als dieses Mal. Am 19. April kletterte die Höchsttemperatur sogar auf über 25 Grad und bescherte Herne in diesem Jahr den ersten Sommertag. Der beständig frische, aber nicht stürmische (Ost-)Wind ließ tagsüber die Wärme weniger intensiv erscheinen und sorgte mit der fehlenden Bewölkung für die ausgeprägte Temperaturabnahme nach Sonnenuntergang. Nachts war es demzufolge fast ein Grad kühler als sonst. Insgesamt war es im April dennoch 1,6 Grad wärmer als sonst.

Herne: Nur halb so viel Regen

Das lag nicht zuletzt am Sonnenschein: So zeigte sich der Himmel mehr als drei Wochen lang strahlend blau, und die Sonne schien rekordverdächtige 294 Stunden lang – also fast zehn Stunden täglich. Kein Wunder, dass der monatliche Vergleichswert um fast 130 Stunden übertroffen wurde, und in keinem April der vergangenen 30 Jahre schien die Sonne auch nur annähernd so lang wie diesmal. Deshalb regnete es mit knapp 26 Litern je Quadratmetern auch nur halb so viel wie sonst.

Die Daten stammen von der Wetterstation der Mont-Cenis-Gesamtschule. Schüler werten die Daten aus, den Bericht schreibt Lehrer Joachim Lilei. Aktuelle Werte gibt’s auf der Homepage der Gesamtschule unter https://mcg-lerncampus.de/wetter/mcgwetter.htm