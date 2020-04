Herne: „Ruhrgebiet besser machen“ wird digital fortgesetzt

Der überwiegende Teil der Kneipengespräche hat noch stattgefunden, doch dann machte die Corona-Krise auch dem Projekt „Ruhrgebiet besser machen“ einen Strich durch den Zeitplan: Die Ideenwerkstätten in Herne konnten nicht durchgeführt werden.

Doch die Brost-Stiftung möchte die gut 400 Ideen der Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die schon zusammengekommen sind, nicht schlummern lassen, bis die Krise vorbei ist. Daher geht „Ruhrgebiet besser machen“ ab Ende April digital mit einer Reihe von kostenlosen Webinaren weiter.

An einem Webinar können 15 Personen teilnehmen

Sechs Webinare wird die Stiftung anbieten und von 18 bis 19 Uhr für je 15 Teilnehmer ermöglichen. Die inhaltlichen Schwerpunkte für die digitalen Formate greifen die Themen auf, die den Menschen am wichtigsten waren. In die Auswahl floss das Voting auf der Homepage, aber auch häufige Nennung und Umsetzbarkeit ein. Welche Ideen an den Abenden konkret besprochen werden, entscheidet sich dann direkt im Termin: Per Abstimmung können die Teilnehmer aus allen Vorschlägen zwei wählen. Sowohl die Themen als auch die Anmeldung zum Webinar findet sich auf der Homepage: digital.ruhrgebietbessermachen.de.

Die große Teilnahme am bisherigen Projekt „Ruhrgebiet besser machen“ zeige, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Stadt wirklich voranbringen möchten. Diese Begeisterung für die eigene Stadt und für das Projekt möchte die Brost-Stiftung trotz der Corona-Krise weiter unterstützen und die vielen Ideen in der Öffentlichkeit präsent halten. Durch den Einsatz digitaler Angebote könne das Projekt weitergehen. Vor allem die Menschen, die schon aktiv ihre Ideen in den Kneipengesprächen und online eingebracht haben, seien eingeladen, auch digital weiter mitzumachen. Aber auch neue Teilnehmer seien willkommen.

Themen von ÖPNV bis zu Nachbarschaftszentren und Kulturangeboten

Bei den digitalen Terminen werden zum ersten Mal Experten der Stadt dabei sein, die mit ihrem Rat und Input die Ideenentwicklung unterstützen. Sie stehen den Teilnehmern zur Seite, um die Ideen in konkrete Ansätze weiterzuentwickeln. Die Webinare bringen somit zusätzlichen Input für die eigentlichen Ideenwerkstätten, die die Brost-Stiftung nachholen will, sobald die Corona-Maßnahmen beendet sind.

Die Termine und Themen im Überblick. 29. April: ÖPNV Ausbau und multimodale Nutzungsmöglichkeiten; 6. Mai: Ein grünes und gepflegtes Herne; 13. Mai: Eine attraktive Innenstadt und lebendige Stadtteilzentren; 25. Mai: Nachbarschaftszentren und Begegnungsangebote; 28. Mai: Ausbau der Freizeit- und Kulturangebote.