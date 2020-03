Herne sagt Ratssitzung im Kulturzentrum kurzfristig ab

Herne Daran konnte auch die Verlegung ins Kulturzentrum nichts ändern: Die Ratssitzung am Dienstag fällt aus, erklärt die Stadt. So geht es nun weiter.

Die Stadt hat die Notbremse gezogen: Die für Dienstag, 24. März, terminierte Ratssitzung fällt aus beziehungsweise wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Das teilte die Stadt am Montagmorgen mit. Die Verwaltung will nun zunächst die Erlasslage des Landes abwarten und prüfen.

OB schlug Sitzung mit weniger Teilnehmern vor

Aus Sicherheitsgründen hatte die Stadt bereits in der vergangenen Woche entschieden, die Ratssitzung vom beengten Ratssaal in den Saal des Kulturzentrums am Willi-Pohlmann-Platz zu verlegen. Dort hatte am Dienstag auch der Haupt- und Personalausschuss getagt - allerdings erst nach Protesten aus der Politik gegen die ursprünglichen Pläne der Verwaltung, die Sitzung wie üblich im (sehr kleinen) Raum 214 des Rathauses stattfinden zu lassen.

In der Ausschusssitzung schlug Oberbürgermeister Frank Dudda der Politik dann vor, die Zahl der Teilnehmer an der Ratssitzung drastisch zu reduzieren. Statt insgesamt 60 Stadtverordnete sollte dann nur noch ein Vertreter pro Fraktion/Gruppe anwesend sein, der jedoch über die volle Stimmenzahl verfügt. Doch auch das ist nun zunächst vom Tisch.

In der Politik ist schon vor der Entscheidung der Stadt der Ruf nach einer Absage der Ratssitzung laut geworden. So forderte beispielsweise die Linke-Fraktion, den Hauptausschuss vorübergehend als alleiniges Entscheidungsgremium zu installieren.

Klare Vorgaben von der Landesregierung

Zu prüfen gilt es nun zunächst für die Stadt einen Brief, den das Heimat- und Kommunalministerium des Landes am Samstag an die Kommunen übermittelt hat. Darin heißt es unter anderem, dass Gremien wie Rat und Ausschüsse grundsätzlich nicht zu den wegen der Corona-Ausbreitung zu untersagenden Veranstaltungen und Versammlungen zählten.

Das Ministerium empfiehlt den Kommunen jedoch, Rats- und Ausschusssitzungen "in den nächsten Wochen auf das absolut notwendige Mindestmaß zu reduzieren". Und: Nicht eilbedürftige Tagesordnungspunkte sollten vertagt werden. Rahmen für die Absage von Sitzungen müsse der Erhalt der Handlungsfähigkeit der kommunalen Vertretungen sein, erklärt das Heimatministerium weiter. Sitzungen mit reduzierter Teilnehmerzahl seien rechtlich möglich.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel: www.waz.de/herne