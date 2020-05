Herne: Schlachthof-Mitarbeiter Ende April positiv getestet

Herne. Die Zahl der bekannten Covid-19-Fälle ist in Herne nach wie vor niedrig. Auffälligkeiten gibt es trotzdem. Welche Rolle ein Schlachthof spielt.

Die Zahl der bekannten Corona-Infektionen ist in Herne nach wie vor auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Auch ein zwischenzeitlicher Anstieg in der vergangenen Woche hat daran nichts geändert. Was erst jetzt bekannt wurde: Das Thema „Schlachthöfe“ erreichte Herne bereits Ende April.

Sechs Erkrankte sind im Krankenhaus

Stand Montag sei bei insgesamt 176 Hernerinnen und Hernern Covid-19 nachgewiesen worden, berichtet die Stadt. Am Samstag und Sonntag habe es zwei neue Fälle gegeben. Da am Freitag jedoch zwei Fälle zu viel gemeldet worden seien - sie seien nicht Herne zuzuordnen -, habe die Zahl 176 Bestand. 6 der 35 noch Erkrankten werden im Krankenhaus stationär behandelt; ein Mann ist verstorben.

Während es von Samstag, 2. Mai, bis Mittwoch, 6. Mai, in Herne insgesamt nur eine einzige Neuinfektion gab, stieg die Zahl am Donnerstag und Freitag auf sieben. Für die Verwaltung kein besonderer Vorgang: „Dabei handelte es sich um Kontaktpersonen von infizierten Personen im privaten Umfeld“, so Stadtsprecherin Anja Gladisch auf Anfrage.

Elf neue Fälle an einem Tag

Einen noch deutlich stärkeren Anstieg gab es bereits am 29. April: Elf neue Fälle meldete die Stadt damals. Gladisch führt dies auf „zwei unabhängig voneinander zu betrachtende Gründe“ zurück. Es habe sich zum einen um Kontaktpersonen aus einer Großfamilie gehandelt. Und zum anderen seien Mitarbeitende eines fleischverarbeitenden Betriebs außerhalb Hernes positiv getestet worden.

Diese seien betreut worden wie alle mit Covid-19 infizierten Bürger, weil sich ihre Wohnungen über das gesamte Herner Stadtgebiet verteilten, berichtet die Stadt. Wie üblich seien auch hier Kontaktpersonen ermittelt und Quarantäne angeordnet worden. Nach wie vor gelte: Eine räumliche Konzentration von positiv Getesteten sei in Herne seit Beginn der Pandemie nicht festzustellen. Und: In Altenheimen und Flüchtlingsunterkünften gebe es bisher keine Infektionen.