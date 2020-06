Herne: Schlechtes Wetter trübt Start des „Rummelgastros“

Einige Regeln sind zu beachten

Für den „Rummelgastro“ mussten die Veranstalter einige Regeln beachten: Gegessen werden darf nur im Sitzen und nicht im Stehen. Die Speisen können aber auch „to go“ mitgenommen werden.

Der Platz ist von allen Seiten mit Gittern abgesperrt, so dass die Besucher ihn nur an einer Stelle betreten können. Sicherheitspersonal werde darauf achten, dass sich alle an die Regeln halten, sagt Veranstalter Timo Lichte.

Die sechs Stände – ein Ausschank, gebrannte Mandeln, Crêpes, Eis, ein Imbiss und ein Fischstand – haben täglich von 12 bis 20.30 Uhr geöffnet, außer sonntags.

Ebenfalls am Freitag hat Albert Ritter seinen Stand ein Stück weiter auf dem Kirmesplatz am Kanal eröffnet. Er hat zu den gleichen Uhrzeiten wie der „Rummelgastro“ geöffnet.