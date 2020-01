Herne. Mit dem Sportgutschein haben Schüler in Herne die Möglichkeit, ein Jahr kostenlos im Verein zu trainieren. Gutscheine werden in Schulen verteilt.

Herne: Schüler können kostenlos im Sportverein trainieren

Mehr Kinder in Sportvereine bringen: Das ist das Ziel des neuen Sportgutscheins der Stadt Herne. Dieser ermöglicht es den etwa 1300 Erstklässlern in Herne, ein Jahr lang kostenlos in einem Verein zu trainieren.

Die Stadt realisiert dieses Projekt, das bereits 2018 im Sportausschuss beantragt wurde, in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund und einigen Herner Förderern. Die Schnuppermitgliedschaft soll Kinder schon früh an den Sport heranführen und ihnen die Sport- und Vereinsmöglichkeiten in der Stadt aufzeigen.

Damit soll vor allem die soziale Komponente gestärkt werden, sagt Oberbürgermeister Frank Dudda bei der Vorstellung des Gutscheins im Rathaus. „Mit Hilfe des Sports lassen sich soziale Kontakte knüpfen.“ Und auch die Sprachprobleme, die gerade durch Zuwanderung entstünden, könnten durch das Miteinander im Verein überwunden werden, erklärt Dudda.

Stadt will Kinder nachhaltig in den Vereinen halten

Aber auch die Kinder mal raus aus den Kinderzimmern zu holen und für mehr Bewegung zu motivieren, sei ein Ziel des Gutscheins, betont Cordula Klinger-Bischoff, Vorstandsvorsitzende des Vereins Ruhrwerk, das das Projekt mit fördert. „Der gesundheitliche Aspekt ist da nicht zu vernachlässigen“, so Klinger-Bischoff.

Lokales Gutschein endet automatisch Der Sportgutschein ist ein Projekt der Stadt Herne, des Stadtsportbundes, der Herner Sparkasse, des Herner Förderturms, der Stadtwerke, des Ruhrwerks und der Wohnungsbau Genossenschaft Herne. Der Gutschein ist von Februar bis Juni 2020 gültig. In diesem Zeitraum muss der Gutschein beim jeweiligen Verein abgegeben werden. Nach diesem Zeitraum erlischt die Gültigkeit. Die Mitgliedschaft endet automatisch, eine Kündigung ist nicht erforderlich.

Wenn erst einmal die Kinder in einem Verein untergekommen sind, habe die Stadt die Hoffnung, dass sie auch nach dem einen Jahr kostenloser Mitgliedschaft dort bleiben, sagt Stadtrat und Sportdezernent Johannes Chudziak. Für einkommensschwache Familien gebe es aber nach dem Jahr auch noch die Möglichkeit, auf das Bildungs-und Teilhabegesetz zurückzugreifen und so eine weitere Mitgliedschaft zu finanzieren, so Chudziak. „Wir wollen natürlich, dass die Kinder nachhaltig in den Vereinen bleiben.“

In anderen Städten nehmen 30 Prozent das Angebot an

Ein Pluspunkt für den Sportgutschein sei außerdem, dass das Konzept dahinter sehr einfach sei, sagt Markus Lülf, Vorsitzender des Herner Förderturms. „Oft haben Eltern schon Hemmungen, einen Antrag zu stellen.“ Diese Hürde entfalle mit dem Gutschein, so Lülf.

Denn das Prinzip ist denkbar einfach: Die Gutscheine werden den Schulsportleitern der Grundschulen gegeben, die diese dann an die Erstklässler weiterverteilen. Mit den Gutscheinen können die Kinder dann in den Verein ihrer Wahl gehen und nach einer Schnupperstunde ein Jahr lang kostenlos mittrainieren.

Eine Liste mit allen Vereinen sowie den entsprechenden Ansprechpartnern werde den Eltern an den Schulen ausgehändigt, zudem seien sie online zusammen mit allen weiteren Informationen zu finden, sobald das Projekt im Februar gestartet ist. „Aus anderen Kommunen wissen wir, dass etwa 30 Prozent der Erstklässler das Angebot annehmen“, erklärt Hans-Peter Karpinski, Vorsitzender des Stadtsportbundes. „Unsere Hoffnung ist natürlich, dass wir die 30 Prozent knacken.“