Herne: Schulleiter für Unterricht vor Prüfungen in Klasse 10

Nicht nur die Abiturienten bangen wegen des Coronavirus um ihre Abschlussprüfungen, auch bei den Zehntklässlern stehen die zentralen Prüfungen (ZP) an. Ob diese, wie das Schulministerium derzeit ansetzt, mit fünftägiger Verspätung tatsächlich stattfinden können, ist derzeit noch ungewiss. Schulleiter in Herne würden sich vor den Prüfungen aber noch einige Tage Unterricht wünschen, sagen sie gegenüber der WAZ.

„Für mich steht fest, dass vor der ZP noch Unterricht in üblicher Form stattfinden muss“, sagt Wiltrud Zimmermann, Schulleiterin an der Realschule Crange. „Teilbereiche, die relevant für die Abschlussprüfung sind, konnten bisher ja noch nicht bearbeitet werden.“ Und egal wie der digitale Unterricht im Elternhaus aussehe, egal wie die Unterstützung durch die Schule im Homeoffice der Schüler gelinge, seien die Voraussetzungen für die Schüler doch sehr unterschiedlich. „Es können und dürfen daraus keine Nachteile in der Leistungsbeurteilung bei der ZP erwachsen“, so Zimmermann.

Niemand wolle Zehntklässler ins Messer laufen lassen

Katharina Rodermund, Schulleiterin an der Gesamtschule Wanne-Eickel, sieht die Voraussetzungen bereits geschaffen. „Für die ZP 10 ist es meines Erachtens wichtiger, dass Schülerinnen und Schüler das methodische Herangehen an die Aufgaben geübt haben, der jeweilige Inhalt ist nicht so bedeutend“, sagt sie. Aber auch wenn die Schüler gut vorbereitet seien, wäre es ihrer Ansicht nach gut, wenn die Fachlehrer mit den Schülern vor den Prüfungen von ein paar Stunden üben könnten.

Stefan Lindemann, Schulleiter der Realschule an der Burg, möchte die Schüler beruhigen und betont: „Wir lassen die Schüler auf keinen Fall ins Messer laufen.“ Er könne sich vorstellen, dass nach den Ferien - falls möglich - die Zehntklässler ganz intensiv in den prüfungsrelevanten Fächern Mathe, Englisch und Deutsch unterrichtet würden. Das seien aber nur Überlegungen, derzeit seien verschiedene Szenarien denkbar. Natürlich machten sich einige Schüler Sorgen, aber ihnen würde er sagen: „Niemand hat ein Interesse, dass die Schüler schlechte Abschlüsse machen.“