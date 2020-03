Herne: SEK stürmt Haus - Verdacht auf illegalen Waffenbesitz

Herne. In Herne hat ein Spezialeinsatzkommando am frühen Morgen eine Wohnung gestürmt. Ein Bewohner sollte eine oder mehrere illegale Waffen besitzen.

Bewohner eines Wohnhauses in Wanne-Eickel sind am frühen Morgen aus dem Schlaf gerissen worden: Ein Spezialeinsatzkommando rückte gegen 6 Uhr an und durchsuchte eine Wohnung.

Ein Bewohner des Hauses an der Paulstraße in Unser Fritz wurde verdächtigt, eine oder mehrere illegale Waffen zu besitzen, sagte Polizeisprecher Volker Schütte der WAZ. Ins Detail ging er nicht. Die Polizei hatte offenbar einen Hinweis bekommen, dass ein Bewohner eine scharfe Waffe besitzt.

Das SEK durchsuchte die Räume, auch ein Spürhund war beteiligt. Vorsorglich wurden auch Krankenwagen angefordert. Gefunden wurde aber nichts, so Schütte. Nach etwa einer Stunde zogen die Beamten wieder ab.