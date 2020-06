Herne: Senioren ärgern sich über defekten Fahrstuhl

Ein defekter Fahrstuhl ist für manche nur ein Ärgernis. Für diejenigen, die aber auf ihn angewiesen sind, ist es mehr als das, wenn er mehrere Wochen ausfällt. Ingrid und Lutz Bading berichteten der WAZ, dass der Aufzug im Senioren-Quartier an der Breddestraße 10b schon seit längerem defekt ist und sie keine Informationen erhalten, warum dies so ist.

„Wir wohnen seit etwas über zwei Jahren hier, und immer wieder ist der Fahrstuhl für einige Tage defekt“, erzählt Ingrid Bading. Sie und ihr Mann sind beide 78 Jahre alt und nach Hüft-Operationen und gebrochenen Rückenwirbeln nicht mehr gut zu Fuß. „Deshalb haben wir uns auch für diese Wohnung entschieden. Jetzt sind wir richtig unglücklich, dass wir überhaupt hierher gezogen sind.“ Die beiden wohnten im vierten Stock, nun müssten sie immer die Treppen steigen. Zum Wäschewaschen sogar bis in den Keller. Der Sohn gehe zurzeit für seine Eltern einkaufen.

Keine Rückmeldung der Firma

corona- wie der alltag in herner pflegeheimen aussiehtMittlerweile sei die zweite oder dritte Firma mit der Wartung des Aufzuges betraut worden. Von Seiten der Hausverwaltung Atrium Plus habe das Paar zunächst nichts erfahren. Lediglich ein Zettel sei aufgehängt worden: „Voraussichtlich fällt der Fahrstuhl in den nächsten sechs Wochen aus.“ „Das interessiert die nicht die Bohne, am Telefon wird man einfach abgefertigt.“ Im Haus seien fast alle auf den Aufzug angewiesen, eine Dame sitze sogar im elektrischen Rollstuhl. „Es ist eine Zumutung, dass man den Leuten so etwas antut.“

Mehrere Anfragen unserer Zeitung bei der Hausverwaltung Atrium Plus blieben unbeantwortet. Jedes Mal hieß es, dass sich jemand melden wolle, um über das Thema zu sprechen – der Rückruf erfolgte bis heute nicht. Aber wenigstens hat sich etwas beim Ehepaar Bading getan: „Ich habe da richtig Ärger gemacht und auch schon mit einem Anwalt gesprochen“, sagt Lutz Bading.

Ersatzteil musste neu gefertigt werden

Mittlerweile habe sich Atrium bei ihnen gemeldet und entschuldigt. Angeblich fehle ein Ersatzteil für den Fahrstuhl, das nicht mehr verfügbar sei und neu gefertigt werden müsse. „Das soll mindestens sechs Wochen dauern, fünf haben wir schon rum. Ich bin skeptisch.“ Zudem sei dem Ehepaar Bading zugesichert worden, dass ihnen etwas über die Miete vergütet werden soll: „Wie viel man uns für den Ärger geben möchte, haben sie natürlich nicht gesagt. Wir lassen uns überraschen.“

