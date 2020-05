Herne: Serieneinbrecher muss mehr als sechs Jahre in Haft

Herne. Am Donnerstag ist ein 25-jähriger Serieneinbrecher verurteilt worden. In Herne hatte er u.a. Schmuck und Geld in Höhe von 12.000 Euro gestohlen.

Nach einer Serie von Beutezügen in Einfamilienhäusern in Herne und Umgebung ist ein 25-jähriger Serieneinbrecher am Bochumer Landgericht zu sechs Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden.

Haus an der Gysenbergstraße ausgeräumt

Der erst kurz zuvor aus Albanien eingereiste Täter war am 26. März 2019 gemeinsam mit einem bis heute unbekannten Mittäter an der Gysenbergstraße über ein freigeschlagenes Loch in der Terassentür in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Drinnen hatte das Duo die Räume durchkämmt und war schließlich mit Schmuck, Uhren, Elektro-Artikel und Bargeld in Höhe von 11.900 Euro geflüchtet. Ende 2018 hatte der Angeklagte auf ähnliche Art und Weise bereits in Häusern in Oberhausen und Gladbeck abgeräumt. Beute hier: rund 23.000 Euro.

Recklinghäuser Hauseigentümerin bedroht und eingesperrt

Die empfindliche Gefängnisstrafe hat der 25-Jährige vor allem einem völlig eskalierten Einbruchscoup im März 2019 in der Nachbarstadt Recklinghausen zu verdanken. Bei der Tat war eine 74-jährige Hauseigentümerin im Bett überrascht, mit einem Schraubendreher bedroht, mit Paketklebeband gefesselt und ins Gäste-Klo eingesperrt worden. Dann waren der Angeklagte und ein Komplize mit einer Beute im Wert von 12.000 Euro geflüchtet.

Die Richter würdigten beim Urteil zwar das schonungslose Geständnis, kamen aber angesichts der einschlägigen Vorstrafen und einer Mindeststrafe von allein fünf Jahren für die Raubtat gar nicht um eine hohe Strafe herum.