Herne: So funktioniert Erste Hilfe in Corona-Zeiten

Seit vier Jahren im Ruhrgebiet

Angestellt ist Laura Dittmer bei der Herner Bädergesellschaft. Momentan ist sie hauptsächlich für den Südpool und das Organisieren der Wiedereröffnung zuständig. Normalerweise ist sie im Wananas eingesetzt. Dort beaufsichtigt sie Besucher, reinigt das Bad und ist in der Technik tätig – „eben all das, was meinen Beruf ausmacht“, so Dittmer.

Die 27-Jährige kommt aus Niedersachsen und ist 2016 der Liebe wegen ins Ruhrgebiet gezogen. Seit Januar 2017 arbeitet sie bei der Herner Bädergesellschaft. Sie ist gelernte Fachangestellte für Bäderbetriebe. Im April letzten Jahres hat sie ihren Meister gemacht.