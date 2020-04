Herne: So lief der erste Schultag nach den Corona-Ferien

Herne. An den meisten Schulen in Herne wird wieder unterrichtet – noch in kleinem Rahmen. So lief der erste Schultag nach den Corona- und Osterferien.

So richtig ins Gesicht schauen konnten sich die Schüler und Lehrer in Herne nicht, nachdem sie sich nun nach Corona- und Osterferien zum ersten Mal nach Wochen wiedersahen: Fast ausnahmslos trugen sie Schutzmasken gegen das Virus. Überhaupt war (fast) alles anders an diesem Donnerstag: Die Abiturienten von Gymnasien und Gesamtschulen sowie die 10er-Abschlussklassen, die in der Corona-Krise als erstes wieder in die Schulen gelassen wurden, erlebten einen Unterricht, den es so noch nie gegeben hat.

Im Vordergrund stand erst einmal: Abstand halten, Hygienevorschriften einhalten. An den Eingängen der Schulen, so auch an der Mont-Cenis-Gesamtschule, wurden an jene Schüler, die keine eigenen Masken mitgebracht hatten, Masken verteilt. Die Stadt hatte bis zum Morgen die Schulen beliefert. So saßen dann alle vermummt beieinander, und zuerst wurden die Regeln besprochen: mindestens 1,50 Meter Abstand zu den anderen halten, regelmäßig Hände waschen, Husten nur in die Armbeuge und so weiter. „Wir haben eine richtige Etikette aufgestellt“, sagt Sylke Reimann-Perez, Leiterin der Mont-Cenis-Gesamtschule, „die musste dann jeder Schüler unterschreiben.“

Unterricht findet nur in Kleingruppen statt

Vorbild: Schulleiterin Nicole Nowak trägt, natürlich, Mund-Nasen-Schutz. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Unterrichtet wird überall nur in Kleingruppen, in der Regel mit bis zu zehn Schülern im Klassenraum. Für die Schulen bedeutete die Abstandsregelung vor allem viel Arbeit: Sie mussten Pläne aufstellen, wer wann kommt, wann wo sitzen und wann und wo Pause machen darf – und wohin er muss, wenn er mal muss.

So begann der Unterricht an der Realschule Crange für die rund 100 Schüler des 10er Abschlussjahrgangs am Morgen in drei Schichten – um 8, um 8.30 und um 9 Uhr. Sie wurden in Gruppen unterteilt, die ihre eigenen Bereiche haben, sagt Schulleiterin Wiltrud Zimmermann. Bis Anfang Mai werden sie zunächst nur in den Hauptfächern Deutsch, Mathe und Englisch unterrichtet. Die Schüler haben dabei einen festen Sitzplatz – „und eine 100-Prozent-Betreuung“, nach dem Motto: bloß keinen aus den Augen verlieren. Sogar beim Gang bis zur Toilette ist hier eine Aufsicht vor Ort. „Damit keine Durchmischung der Gruppen stattfindet“, begründet Zimmermann.

Fast alle Klassenräume sind besetzt

So sind fast überall die Klassenräume besetzt, obwohl doch ein Großteil der Jahrgangsstufen noch gar nicht wieder zurück ist. „Wir sind am Limit“, sagt Katharina Rodermund, Leiterin der Gesamtschule Wanne-Eickel. Wann und vor allem wo und wie die anderen Schüler unterrichtet werden sollen, das sei noch völlig unklar. Die 10er seien zunächst nur zwei Stunden im Haus, die Oberstufenschüler sechs.

An der Hiberniaschule waren am Donnerstag etwa 100 von sonst rund 1000 Schülern anwesend: Abiturienten und jene Schüler, die sich auf den berufsspezifischen Abschluss vorbereiten. Die Hiberniaschule, eine Waldorfschule, bietet eine integrierte Berufsausbildung in den Bereichen Maßschneiderei, Elektronik, Feinwerkmechanik und Tischlerei. Der Vorteil in diesen Fällen sei, dass die Schüler sowieso schon in Kleingruppen arbeiten, sagt Carsten Brandt, Geschäftsführer der Hiberniaschule. Die Elektriker arbeiteten zu zweit an ihrem Gesellenstück arbeiten, die Tischler-Azubis allein. Dass die Schule über eine Nähwerkstatt verfügt, erweise sich jetzt als besonderer Vorteil. Dort entstünden Masken.

Auch die Hiberniaschule hat umfangreiche Vorbereitungen getroffen, um Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. So seien Seifenspender aus jenen Räumen, die zurzeit nicht gebraucht würden, in jene Räume gebracht worden, in denen Schüler seien. Die Schüler seien nicht – wie üblich – mit Schulbussen gekommen, so dass es keine Gefahr des Gedränges gegeben habe. Aber man habe schon darauf achten müssen, dass sich die Schüler nach so langer Zeit nicht herzlich begrüßen, sondern Abstand halten. Die Schulleitung habe zu Beginn jeder Gruppe eine Einweisung gegeben, wie sich Schüler zu verhalten haben. „Aber das braucht Routine“, so Brandt.

Positive Bilanz am Ende des ersten Schultags

Am Ende des ersten Schultages wird überall erst mal kräftig durchgeatmet. Es habe, irgendwie, doch alles geklappt mit dem Start des Unterrichts in Corona-Zeiten. Die Schüler, bilanzierte Nicole Nowak, Leiterin des Haranni-Gymnasiums, seien sehr ruhig, verhalten und diszipliniert gewesen. Auch an den anderen Gymnasien habe dieser erste Schultag unter erschwerten Bedingungen gut funktioniert, berichtet Nowak, die auch Sprecherin der Herner Gymnasien ist. Das bestätigt Antje Fehrholz, Leiterin des Gymnasium Eickel: „Bei uns lief es sehr gut und entspannt“, sagt sie. 60 von 67 Schülern seien da gewesen, und die hätten sich „alle gut aufgehoben und betreut“ gefühlt.