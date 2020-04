Herne: So öffnen die Bäckereien über die Ostertage

Herne. Wann hat welcher Bäcker in Herne an Karfreitag und den Oster-Feiertagen geöffnet? Die WAZ hat eine Liste zusammengestellt.

Wann hat welcher Bäcker an den Festtagen in Herne geöffnet? Damit gerade jetzt in der Corona-Zeit nicht der Überblick verloren geht, hat die WAZ in den Bäckereien in Herne nachgefragt:

Brinker

Aller Brinker-Filialen in Herne sind an Ostermontag geschlossen. Von Freitag bis Sonntag haben sie zu folgenden Zeiten geöffnet:

Netto Roonstraße 63: Freitag und Sonntag 8-11 Uhr, Samstag 7-16 Uhr

Jürgens Hof 71: Freitag und Sonntag 8-11 Uhr, Samstag 7-17 Uhr

Robert-Brauner-Platz 1: An allen drei Tagen 7-18 Uhr

Forellstraße 46: Freitag und Sonntag 7-18 Uhr, Samstag 6-18 Uhr

Wanne-Nord Hauptstraße 357: Freitag und Sonntag 7-12 Uhr, Samstag 6.30-13 Uhr

Real Herne: Freitag und Sonntag geschlossen, Samstag 8-12.30 Uhr

Eickeler Markt 18: Freitag und Sonntag 7-14 Uhr, Samstag 6-16 Uhr

Straße des Bohrhammers 2: Freitag und Sonntag 7-19 Uhr, Samstag 6-19 Uhr

Geiping

Die Bäckerei Geiping am Wanne-Eickeler Hauptbahnhof hat an den Feiertagen geschlossen. Am Samstag öffnet die Filiale von 6 bis 14 Uhr, am Sonntag von 7 bis 15 Uhr.

Büsch

Auch die Bäckerei Büsch gibt ihren Mitarbeitern an den Feiertagen frei. Die vier Filialen an der Hammerschmidtstraße 70-72, Gneisenaustraße 2-4, Mont-Cenis-Straße 267 und der Castroper Straße 373 öffnen Samstag zu den gewohnten Zeiten.

Sponheuer

Bei Sponheuer bleiben die drei Filialen am Ostermontag geschlossen. An den anderen Tagen sind das die Öffnungszeiten:

Freiligrathstraße 21: Feiertage geschlossen, Samstag 6-13 Uhr

Bahnhofstraße 45: Feiertage geschlossen, Samstag 8-14 Uhr

Gräffstraße 15: Freitag 8-12 Uhr, Samstag 6-13 Uhr, Sonntag 8-12 Uhr

Lokales Trotz Corona geöffnet Bäckereien gehören zu den wenigen Geschäften, die trotz Corona geöffnet bleiben dürfen. Trotzdem merken auch die Herner Bäcker einen deutlichen Rückgang der Kunden. Deshalb hat unter anderem Brinker einen Online-Shop eingerichtet, in dem Brötchen, Brot und Teilchen bestellt werden können.

Wiacker

Anders als die meisten Bäcker in Herne hat die Konditorei Wiacker auch am Montag geöffnet. Am Freitag, Sonntag und Montag öffnet die Filiale an der Neustraße 1 von 12 bis 16 Uhr. Am Samstag gelten die normalen Öffnungszeiten.

Hosselmann

Die Hosselmann-Filialen an der Hauptstraße 258 und Rainerstraße 1 sind am Freitag, Sonntag und Montag geschlossen. Am Samstag sind sie zu den gewohnten Uhrzeiten geöffnet.

Stöwe

Auch die Bäckerei Stöwe an der Roonstraße 82 ist eine der wenigen Bäckereien, die am Ostermontag Brötchen verkauft. Am Freitag ist die Filiale von 7 bis 10 Uhr geöffnet, Samstag von 5 bis 13 Uhr, Sonntag geschlossen und Montag von 7 bis 10 Uhr.

Klingenstein

Bei der Bäckerei Klingenstein in Wanne an der Herner Straße 31 kann man am Montag keine Brötchen kaufen. An den anderen Feiertagen hat die Filiale von 8 bis 11 Uhr geöffnet.

Malzers

Die Malzers-Filialen in Herne (Bebelstraße 4, Castroper Straße 302, Dorstener Straße 283, Edmund-Weber-Straße 194, Eickeler Straße 25, Eupener Straße 2, Hauptstraße 99, Hauptstraße 250, Siepenstraße 12) haben an Ostermontag geschlossen. An Karfreitag und Ostersonntag sind alle Filialen in der Zeit von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet. Sie öffnen am Samstag zur gewohnten Zeit. Die Filiale an der Hauptstraße 250 schließt auf Grund von Corona jedoch eine Stunde eher, um 15 Uhr.

Horsthemke

Die Bäckerei Horsthemke im Toom-Markt an der Roonstraße 4 hat am Oster-Wochenende geschlossen. Nur am Samstag können von 8 bis 21 Uhr Brötchen gekauft werden.

Die Bäckereien, die in dieser Auflistung fehlen, waren bis Redaktionsschluss am Mittwochnachmittag nicht zu erreichen oder wollten keine Auskunft über ihre Öffnungszeiten geben.