Herne. An der Ohmschule in Herne ist die Verkehrssicherheit der Kinder gefährdet, berichtet die SPD. Sie fordert von der Stadt nun einen Zebrastreifen.

Herne: SPD fordert Zebrastreifen an der Ohmschule in Baukau

Auf der Jobststraße in Herne-Baukau komme es im Bereich der Ohmschule nach Angaben von Anwohnern immer wieder zu „gefährlichen Situationen mit Kindern“, die zur dortigen Grundschule oder in die Kita gehen, berichtete die SPD in der Bezirksvertretung Herne-Mitte. Sie wollte von der Stadt wissen, ob sie bereit sei, dort einen Zebrastreifen einzurichten. Antwort: Das ist ohne Weiteres rechtlich nicht möglich.

Vor einiger Zeit hätten auf der Straße vor der Ohmschule Straßenbauarbeiten stattgefunden, berichtete der SPD-Bezirksverordnete Karl Josef Schleußner. Um den Kindern während der Arbeiten einen sicheren Übergang zu gewährleisten, sei zweimal provisorisch ein Zebrastreifen eingerichtet worden. Dieser habe sich nach Angaben von Anwohnern sehr bewährt. Die Leiterinnen von Grundschule und Kita hätten das bestätigt – und würden eine entsprechende Querungshilfe begrüßen. Nach seiner Schätzung bewegen sich im Umfeld täglich 800 Menschen, darunter auch Eltern und Nutzer der Sporthalle sowie Anwohner. Deshalb, so der SPD-Mann, solle nun dauerhaft ein Zebrastreifen dort eingerichtet werden, wo das Provisorium war.

Stadt: Jobststraße ist keine Unfallhäufungsstelle

Der provisorische Fußgängerüberweg sei zur Verkehrssicherung allein für die Zeit der Straßenbauarbeiten errichtet worden, sagte Eduard Belker, stellvertretender Leiter des städtischen Fachbereichs Öffentliche Ordnung. Nach derzeitigem Stand sei dort ein Fußgängerüberweg rechtlich nicht zulässig. Grund: Die Jobststraße sei eine Tempo-30-Zone und keine Unfallhäufungsstelle. Hinzu komme: Durch diverse Ortsbegehungen und Ortstermine könne festgehalten werden, dass die Straße im Bereich der Grundschule und des Kindergartens von Fußgängern „nicht gebündelt überquert wird“, sprich: Die Menschen gingen nicht zentral an einer Stelle über die Straße.

Für eine weitere Überprüfung der Situation will die Stadt aber eine Zählung der Autos und Fußgänger durchführen, kündigte Belker an.