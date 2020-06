Herne: Sprechreiz-Open-Air wurde „feucht-fröhlicher Abend“

Dem miesen Wetter zum Trotz haben die Flottmann-Hallen am Freitag ihre kleine Bühne vor dem Haus für eine Handvoll Dichter der Jetzt-Zeit freigegeben, die sich beim Sprechreiz-Open Air mutig dem Regen entgegenstellten und so der wortkargen Zeit mit Poetry Slam ein vorläufiges Ende setzten.

Doch selbst die äußeren Umstände werfen bei der Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Kultur-Open-Air“ bei Flottmann einen Sebastian 23 alias Sebastian Rabsahl nicht aus der Bahn, und als hätte er nie etwas anderes gemacht, leitet der Slampoet und Autor geschmeidig in Sprache und Jogginghose durch einen feucht-fröhlichen Abend.

Regenponchos knistern im Wind

Schaute in Jogginghose vorbei: Poetry Slamer Sebastian 23. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Obwohl die Fröhlichkeit sich vorerst hinten anstellen muss: Bei den Erinnerungen an die Bahn rollen sich die Fußnägel von Jason Bartsch auf, der sich in seinem einleitenden Lied in einem stählernen Waggon voll nervender Tristesse wiederfindet, während die Landschaft an ihm vorbeizieht. Mit elektrisch verstärkter Akustikgitarre findet Bartsch den richtigen Sound für seine und die nun aufkommende Endzeitstimmung, in der der Sturm unnachgiebig an den Baumkronen und den Textblättern der Künstler zerrt und sich das Publikum nahezu synchron ihre Kapuzen überzieht und Regenponchos im Wind knistern.

In einem Zusatzkapitel seines aktuellen Buches „Cogito, ergo dumm: Eine Geschichte der Dummheit“ bringt Sebastian 23 schwachsinnige Verschwörungen über mögliche Hintermänner und Diskurse über Toilettenpapier unter einen Aluhut und den Zeitgeist auf den Punkt. Für Tabea Farnbacher wiederum scheint jedoch nur der Moment von Bedeutung zu sein und das Schönste, was ihr in den letzten Monaten passiert ist. Endlich werde sie wieder dafür bezahlt, dass man ihr zuhören darf – was das Publikum mit offenen Ohren nur allzu gerne tut. In zusammengestauchten Szenen erzählt sie eine Lebensgeschichte - die eigene - in lebhaften Bildern und verkreuzten Reimen, von frühsten Erinnerungen, hin zu einer erwachsenen Frau.

Eine Beschwörungsformel, um den Regen zu vertreiben, scheint alles bloß noch schlimmer zu machen, doch Jan Philipp Zymny hat sein Bestes gegeben, obwohl seine Stärke offensichtlich im Erfinden absurdester Geschichten liegt, die von Kreativität und verzerrter Lebensrealität nur so trotzen. So verkommt seine Reportage über die letzte bewirtschaftete Gleidelmühle in Hattingen zur Vollkatastrophe.

Gegen Ende zeigt sich ein bunter Regenbogen am Himmel und einmal mehr, dass es kein schlechtes Wetter gibt, sondern nur schlechte Laune.